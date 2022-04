“Sarah Ferguson weigert 270.000 euro van frauduleuze Turk terug te betalen”

Royalty IN BEELD. Queen pinkt traantje weg terwijl ze laatste eer betuigt aan prins Philip

Vandaag herdenken de Britten hun overleden prins Philip, de echtgenoot van Queen Elizabeth (95). De beslissing werd op het laatste nippertje genomen, maar de fragiele koningin besloot toch om de dienst in Westminster Abbey persoonlijk bij te wonen. Tijdens de ceremonie werd de Queen zichtbaar emotioneel en moest ze even haar tranen verbijten. Opvallend was ook de manier waarop ze arriveerde: aan de arm van haar controversiële zoon prins Andrew.

29 maart