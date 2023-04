Sarah Ferguson vol lof over The Queen: “Ze was meer een moeder voor mij dan mijn eigen moeder”

Ondanks hun breuk woont Sarah Ferguson nog steeds bij prins Andrew in Windsor, samen met de laatste corgi’s van The Queen. Het ex-paar komt nog steeds goed overeen. In ‘The Daily Mail’ spreekt Ferguson ook vol lof over haar ex-schoonmoeder. “The Queen was geweldig. Ze was meer een moeder voor mij dan mijn eigen moeder. Eén van de redenen waarom ikzelf een goede moeder ben is omdat mijn moeder niet aanwezig was in mijn leven. Ze verliet me op mijn twaalfde en verhuisde naar Zuid-Amerika. Ik weet dus heel goed hoe het is om zonder moeder op te groeien.”