Sarah Ferguson niet te spreken over gelekte foto's van schoonzoon met modellen

RoyaltySarah Ferguson (61) is niet van plan om negatieve verhalen in de media over haar familie te tolereren, zo mag wel blijken. De 61-jarige hertogin van York was maandag te gast in ‘The One Show’ op de Britse televisie, waar er opmerkingen werden gemaakt over de opgedoken beelden van Jack Brooksbank , de echtgenoot van haar dochter prinses Eugenie. Dat wilde Sarah Ferguson niet gehoord hebben, waarna ze meteen in de verdediging schoot.

Is Jack Brooksbank (35) de volgende ‘rebelse royal’? Alles lijkt erop te wijzen, want de echtgenoot van prinses Eugenie (31) werd zonder zijn wederhelft gefotografeerd op een Italiaanse partyboot. Brooksbank werd bovedien op het jacht gespot in het gezelschap van drie schaarsgeklede vrouwen: het zou gaan om Rachel Zalis, Maria Buccellati en Erica Pelosini, drie goede vriendinnen van de man van prinses Eugenie.

Op de foto’s leek het viertal het wel érg gezellig te hebben samen, zo schreven de Britse tabloids. Op een gegeven moment sloeg Jack zijn arm rond zijn vriendin Maria, die zelfs nog een innige foto van hun tweetjes deelde op haar Instagram Stories. Op andere beelden is Jack Brooksbank dan weer te zien na een duik in de zee, met in zijn hand een glas wijn en naast zich het Italiaanse model Erica Pelosini. Pelosini was bovendien ook topless te zien op de beelden.

‘Zo’n integer man’

Zijn vrouw, prinses Eugenie, was daarentegen nergens te bespeuren. Zij bleef achter in het Verenigd Koninkrijk om op hun zoontje August (5 maanden) te passen. Er ontstond meteen een stroom aan kwalijke geruchten, maar die wilde Sarah Ferguson meteen weer de kop indrukken. “Jack - die op de voorpagina’s stond - is zo’n integer man. Hij is gewoon één van mijn meest favoriete mensen, ik noem hem eigenlijk James Bond”, vertelde de hertogin vol lof tijdens de uitzending van ‘The One Show’. “Hij is gewoon een superheld voor mij, en hij is een geweldige vader, een fantastische echtgenoot.”

Volgens Ferguson ging haar schoonzoon zijn (huwelijks)boekje helemaal niet te buiten en zit de ware toedracht helemaal anders in elkaar: de hertogin stelde dat Brooksbank aan de slag is als ambassadeur voor het beroemde tequilabedrijf Casamigos van George Clooney, en dat hij om professionele redenen de vrouwen aan het vermaken was op het jacht in de Middellandse Zee. “Dit verhaal is volledig verzonnen, hij werkt als ambassadeur en hij deed zijn werk. Ik denk dat het, in het belang van Jack, heel belangrijk is dat we dat verduidelijken.”

