Sarah Ferguson maakt paleis nerveus: “Ik zie mezelf nog wel een derde biografie schrijven”

RoyaltySarah Ferguson (63), de ex-vrouw van prins Andrew die ondanks hun breuk nog steeds zijn beste vriendin is én bij hem inwoont, heeft enkele opvallende uitspraken gedaan. Zo liet ze zich ontvallen dat ze nog wel een derde biografie wil schrijven, na alles wat er de laatste jaren gebeurd is in de koninklijke familie. Iets waar het paleis niet op zit te wachten.

Sarah komt tegenwoordig aan de bak als auteur van romantische romans, maar ze schreef in het verleden ook al vaak over haar eigen leven. Ze pende al een biografie in 1996, en daarna nog eentje in 2011. Aan het magazine Royal Central vertelde ze dat ze het nog wel ziet zitten om een derde boek over de recente gebeurtenissen binnen de familie te schrijven. “Natuurlijk ben ik daarover aan het nadenken”, klinkt het. “Hou me maar goed in de gaten de komende tijd.”

Voor het Britse koninklijk paleis is dat allesbehalve goed nieuws. De reputatie van koning Charles en de zijnen kreeg pas een enorme klap door de publicatie van prins Harry’s boek ‘Reserve’.

Gezien Sarah er geen geheim van maakt dat ze altijd aan de kant van haar controversiële ex-man zal staan, is de kans groot dat ze prins Andrew zal verdedigen in haar volgende boek. Dat is niet perse iets waar de royals op zitten wachten, omdat ze Andrew zou veel mogelijk uit de spotlight willen houden.

Een voordeel voor Charles is wel dat ‘Fergie’ ook over hem geen slecht woord te zeggen heeft. “Charles was al bezig over het milieu en klimaatverandering toen daar nog hardop mee gelachen werd, hij was zijn tijd ver vooruit”, zo zegt ze over hem in hetzelfde gesprek met Royal Central. “We mogen van geluk spreken dat we een man als hij als koning hebben.” Haar komende memoires zullen dus minder schadelijk zijn voor de monarchie dan die van Harry.

