Sarah Ferguson is dankbaar dat ze nog in leven is na borstamputatie van acht uur

Een vriendin van Sarah vertelde in een interview met ‘The Sun’ dat de hertogin van York “dankbaar is” dat ze nog in leven is. Volgens de vrouw kwam er bij de ingreep meer kijken dan de meeste mensen denken. Zo zou de borstamputatie zo’n acht uur in beslag genomen hebben. De ex-vrouw van prins Andrew kan ondertussen ook rekenen op de goede zorgen van haar twee dochters: prinses Eugenie (33) en prinses Beatrice (34).

Kleine schaduw

Eerder raakte al bekend dat Ferguson had onderzoek dat leidde tot haar kankerdiagnose bijna had afgezegd. Dat maakte de hertogin zelf bekend in haar podcast ‘Tea Talks with the Duchess and Sarah’. “Het was na een feestdag en ik woon op het platteland. Ik had eigenlijk gewoon niet zo heel veel zin om helemaal naar Londen te gaan”, klonk het onder meer. “Ik had zoiets van: ik doe het volgende week wel.” Gelukkig is Jane Ferguson, Sarahs zus, erin geslaagd om haar te overtuigen. “Ze zei: ‘Nee, je gaat. Het is belangrijk dat je naar deze afspraak gaat’.”