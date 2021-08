Sarah Ferguson heeft tweede boekdeal te pakken

RoyaltySarah Ferguson (61), de ex-vrouw van prins Andrew, heeft bekendgemaakt dat ze binnenkort een tweede boek uitbrengt. Haar eerste boek, ‘Her Heart For A Compass’, ligt nog maar sinds begin deze week in de winkel.

In een interview met Radio 4 vertelde Sarah Ferguson het volgende: “Natuurlijk had ik soms mijn twijfels, maar het was heel fijn om te zien hoe onze vriendschap gegroeid is tijdens deze samenwerking.” De ex-vrouw van prins Andrew heeft het hier over haar co-auteur Maragarete Kaye, want de hertogin van York heeft haar eerste boek namelijk niet alleen geschreven. “Tijdens het schrijven van ‘Her Heart For A Compass’ hebben we elkaar echt gevonden en daarom komt er ook nog een tweede boek”, aldus Ferguson.

Sarah vertelde in haar radio-interview ook dat ze door de coronapandemie eindelijk de kans gekregen heeft om haar eerste boek te schrijven. Het idee zat naar eigen zeggen al zo’ vijftien jaar in haar hoofd, maar voor de uitbraak van het virus had ze er gewoonweg de tijd niet voor.

Eerbetoon aan haar dochters

De roman is in grote lijnen gebaseerd op Magaret Montagu Douglas Scott, één van de voorouders van de hertogin. “Ik heb de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar mijn familiegeschiedenis met behulp van de koninklijke archieven. Het boek bevat daardoor veel details uit het Victoriaanse tijdperk. Ook heb ik gebruikgemaakt van mijn eigen levensverhaal en ervaringen. Dus het is een verhaal dat mij zeer na aan het hart ligt.”

Ferguson zelf draagt het boek, dat sinds dinsdag in de winkels ligt, op aan haar eigen kinderen. De ex vrouw van prins Andrew, die de moeder is van prinses Beatrice en prinses Eugenie, had het volgende te zeggen aan haar twee dochters. “Voor mijn twee prachtige meisjes die niet alleen de kracht en moed van Lady Margaret hebben, maar nog zoveel meer. Zij hebben niet gewacht tot ze 61 jaar waren om hun hart te volgen en om hun leven in te delen zoals ze dat zelf willen.”

