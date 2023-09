Sarah Ferguson: “Door borstamputatie vond ik weer liefde voor mezelf na vergelijkingen met prinses Diana”

In haar podcast vertelt Sarah Ferguson dat haar borstamputatie haar wakker schudde om “te stoppen met zich zorgen te maken, te stoppen met zelfhaat en te stoppen met zelftwijfel”. “Als ik terugkijk, weet je, ik was oké... Ik heb goede benen en zie er goed uit, maar ik hield niet van mezelf, en dat was omdat ik altijd werd vergeleken met Diana”, klinkt het bij de hertogin. “Ik denk dat ik op het einde een beetje mijn eigen pers geloofde, en dat is niet al te best.”

En zo liep het uiteindelijk toch af voor de twee. Ferguson gaf in 2007 toe dat ze voor het overlijden van Diana in 1997 al een jaar niet meer met haar had gesproken. “Het meest trieste was dat we elkaar aan het einde een jaar niet hadden gesproken, hoewel ik nooit de reden heb geweten”, klonk het. “Ik heb geprobeerd, ik schreef brieven, want wat er ook gebeurd was, maakt niet uit. Laten we het oplossen. En wist dat ze terug zou komen. Inderdaad, een dag voor haar dood had ze nog een vriend van mij gebeld omdat ze met me wilde praten.”