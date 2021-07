Sarah Ferguson doet boekje open over koninklijke vetes, prinses Diana en prins Andrew: “We wonen nog steeds samen”

Sarah Ferguson, de hertogin van York, is geen onbeschreven blad binnen de koninklijke familie. In 1986 trouwde ze met prins Andrew. Samen kregen ze twee kinderen: prinses Beatrice (32) en prinses Eugenie (31). Hoewel het paar in 1992 uit elkaar ging en hun scheiding vier jaar later definitief maakte, zijn ze nog steeds erg goed bevriend. Sterker nog, ze wonen zelfs nog steeds onder hetzelfde dak - in de Royal Lodge van Windsor - en gaan samen op reis. “We zijn ‘s werelds gelukkigste gescheiden koppel”, grapte Sarah daarover. “We lachen en praten veel. We wonen in hetzelfde huis, maar ja, het is een groot huis. Dus dat maakt niet uit. We hebben nog altijd elke dag afternoon tea, samen. Dat is een belangrijk deel van ons leven.” Tot in 2019 liepen er nog geruchten dat de twee weer een koppel zouden worden, maar die werden opgeborgen toen Andrew later dat jaar in opspraak kwam.