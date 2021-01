Sarah Ferguson brengt eerste roman uit: “Gebaseerd op mijn eigen ervaringen”

Het boek heeft de titel ‘Her Heart for a Compass’ gekregen en moet in augustus in de winkel liggen. Het verhaal is gebaseerd op een van haar voorouders, zo vertelt ze. “Ik heb de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar mijn familiegeschiedenis met behulp van de koninklijke archieven. Het boek bevat daardoor veel details uit het Victoriaanse tijdperk. Ook heb ik gebruik gemaakt van mijn eigen levensreis en ervaringen. Dus het is een verhaal dat mij zeer na aan het hart ligt.”