Samantha Markle moest zwangerschap van halfzus Meghan via media vernemen

Royalty “Ik zat achter die in scène gezette paparazzifoto’s van haar vader”: deze bekentenis­sen goot Meghan Markle's halfzus in haar boek

5 februari Samantha Markle (56), de uitgesproken halfzus van Meghan (39), heeft deze week haar veelbesproken biografie uitgebracht over haar relatie met de hertogin. Al sinds Meghan een relatie begon met de prins spuwt Samantha voortdurend haar gal in de media, en ook nu belooft Samantha haar lezers dat de “waarheid vreemder is dan fictie.” Hoewel het volgens de Britse tabloids duidelijk is dat het om een ‘pestbiografie’ gaat, wil Samantha net benadrukken dat dat niet het geval is. “In tegenstelling tot alle roddels en nieuwsberichten, is mijn boek nooit bedoeld om mijn zus aan te vallen”, stelt ze. Maar wat staat er nu eigenlijk écht in dat boek?