Samantha Markle geeft niet op: “Ik ben een nieuwe, veel sterkere rechtszaak tegen Meghan aan het voorbereiden”

RoyaltySamantha Markle (58), de halfzus van hertogin Meghan (41), is niet van plan om het op te geven. Nadat haar rechtszaak werd geseponeerd, is ze naar eigen zeggen bezig met een nieuwe “veel sterkere” zaak tegen Meghan.

Samantha Markle klaagde haar halfzus aan om uitspraken uit een interview met Oprah Winfrey in 2021. De vrouw van prins Harry zei daarin onder meer dat ze is “opgegroeid als enig kind”. Haar halfzus noemde dat “kwaadaardige leugens” en beweerde dat haar reputatie daardoor is beschadigd. Ze eiste een schadevergoeding van 75.000 dollar (ruim 68.000 euro), maar de rechter besliste daar anders over. Volgens haar gaf Meghan slechts een mening over haar jeugd en haar relatie met haar halfzus, en dat is niet strafbaar, want het valt niet onder de categorie laster.

Een tegenvaller voor Samantha, maar ze blijft niet bij de pakken zitten. Toen de vorige rechtszaak werd samengesteld, had Meghan namelijk haar Netflixdocumentaire nog niet uitgebracht. “Daar zit nog veel bewijsmateriaal in dat we kunnen gebruiken”, aldus Samantha tegen de Britse krant ‘Mirror’.

De rechter gaf haar het recht om de klacht opnieuw in te dienen, maar dan wel gestaafd met grondig bewijsmateriaal. En dat is exact wat Samantha nu van plan is. “Naast het verzamelen van nieuw bewijsmateriaal hebben we ook bepaalde klachten over het Oprah-interview beter gestaafd”, aldus Markle.

Het ziet er dus naar uit dat er binnenkort opnieuw een hoorzitting zal plaatsvinden. Volgens experts is het echter onwaarschijnlijk dat Samantha haar slag zal thuishalen.

