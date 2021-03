Ruzie over kleren en heibel met Kate Middleton: tiental paleishulpen staat klaar om te getuigen tegen Meghan Markle

Volgens Jason Knauf, de communicatiesecretaris van de Sussexes, toen ze nog in het VK woonden, zou Meghan Markle tijdens haar verblijf in Kensington Palace twee personeelsleden belaagd en verdreven hebben. Daarnaast ondermijnde ze nog het vertrouwen van een derde personeelslid. Dat de feiten, die al dateren van drie jaar geleden, nu pas aan het licht komen, is volgens Meghan Markles team geen toeval. Daarnaast is de hertogin zelf erg bedroefd om de aanval. “Vooral als iemand die zelf het doelwit is geweest van pesterijen en zeer toegewijd is aan het ondersteunen van mensen die pijn en trauma’s hebben ervaren”, laat haar woordvoerder weten.

Alleen duiken er nu steeds meer ex-medewerkers van het paleis op die staan te springen om hun kant van het verhaal te vertellen. Volgens The Mirror hebben al zeker tien voormalige paleismedewerkers aangeboden om mee te helpen aan het onderzoek dat Buckingham Palace opgestart heeft na de beschuldigingen. Zo zou Meghan Markle woedend gereageerd hebben, toen kleren die voor haar opgestuurd waren weer teruggezonden werden, omdat het tegen het protocol van het paleis was. Daarnaast zou de hertogin toen ze in verwachting een medewerker afgesnauwd hebben, terwijl ze in Fiji waren voor een officieel bezoek. Een journalist van The Daily Mail zou bovendien getuige geweest zijn van het voorval. Deze laatste omschrijft hoe de medewerker niet veel later in tranen is uitgebarsten.

Perslekken

Het zou ook niet alleen bij paleismedewerkers gebleven zijn. Volgens een bron zou Meghan Markle een aantal andere royals onder wie prins Charles en Kate Middleton ervan beschuldigd hebben dat ze negatieve verhalen over haar aan de pers zouden gelekt hebben. Een insider van het paleis beweert dan weer dat Kate Middleton, de vrouw van prins William, in tranen was nadat ze haar jurk voor het huwelijk van Meghan gepast had. Volgens de insider komen de onthullingen van een van de medewerkers van Kate, Camilla of zelfs prins Charles.

Daarnaast blijft ook Harry niet buiten schot. Zo zou hij geroepen hebben naar Angela Kelly, die verantwoordelijk is voor de garderobe van de Queen, tijdens de voorbereidingen voor zijn huwelijk met Meghan. Dat de getuigenissen van het paleis dus net zo spraakmakend gaan worden als de verhalen van prins Harry en Meghan Markle tijdens hun interview met Oprah is nu al duidelijk. “Een groep mensen staan in de rij om hun verhaal te doen. Ze hebben al te lang gezwegen en er is veel om over te praten”, vertelde een bron nog in The Mirror.

Steun van vrienden en collega’s

Mensen uit de naaste omgeving van Meghan lijken zich dan weer niet te herkennen in de beschuldigingen en nemen het nu voor haar op. Een producent van de serie ‘Suits’, waar Meghan zeven seizoenen lang in te zien was, kan maar moeilijk geloven dat de hertogin van Sussex het paleispersoneel het leven zuur zou gemaakt hebben. “Ik heb drie jaar met haar gewerkt voordat ze hertogin werd. Ik zag een warm, vriendelijk en zorgzaam persoon. Ik weet natuurlijk niets van haar huidige leven, maar ze krijgt van mij het voordeel van de twijfel”, schrijft Jon Cowan op Twitter.

Ook Lindsay Jill Roth, een erg goede vriendin van Markle, verdedigde haar in een redelijk lange post op haar Instagramaccount. “Ze is altijd al vriendelijk geweest. Het zit gewoon in haar bloed. Na een vriendschap van 22 jaar weet ik dit als geen ander. Ik heb met eigen ogen gezien hoe ze omgaat met vrienden, familie en collega’s. Als ze bij jou in de auto zit, dan haalt ze bij minste hobbel in de weg haar arm naar boven om je te beschermen. Als je een specifiek doel hebt, zal ze je helpen om het te bereiken”, klinkt het onder meer in het bericht. Last but not least neemt ook Jameela Jamil, bekend van ‘The Good Place’, het voor haar op. “Het paleis had jaren geen problemen met het ‘pestgedrag’ van Meghan, maar vlak voor het interview duiken er plots overal beschuldigingen op. Klinkt erg geloofwaardig”, aldus Jameela op haar Twitteraccount.

