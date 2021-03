Royaltywatchers zien moederdagkaartje van prins George als slimme zet: “Een herinnering dat William óók Diana’s zoon is”

Een opvallende bekentenis van de Cambridges: “Elk jaar op moederdag schrijven George, Charlotte en Louis postkaartjes voor hun grootmoeder Diana, die ze dan aan William geven”, staat er te lezen op hun Instagram-account, onder een foto van de bewuste kaartjes. Het is algemeen geweten dat Kate Middleton haar sociale media zelf beheert, dus het gaat over een persoonlijke boodschap van het gezin. De tekstjes die de kinderen schreven zijn erg pakkend: “Lieve oma Diana, fijne, fijne moederdag! Ik hou heel veel van je en denk altijd aan je. Heel veel liefde van George”, met wat dikke kussen om het af te maken. En de schrijfsels van de jongere Charlotte zijn misschien nog veelzeggender: “Lieve oma Diana, ik denk aan jou op moederdag. Ik hou van je. Papa mist jou.” Daar hebben we het: William mist Diana. Een feit dat tot nu toe verloren ging achter het rookgordijn van zijn broer.

(Lees verder onder de foto’s: de postkaartjes, voorzien van tekeningen van George, Charlotte en Louis)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Strijd tussen broers

Nu prins Harry en zijn echtgenote Meghan onafhankelijk zijn van de Britse monarchie, zijn ze vrij om hun boekje open te doen over vanalles en nog wat. Zo beschuldigde Meghan de royals van racisme en verklaarde Harry dat hij geen contact meer heeft met vader Charles en broer William. “De koninklijke familie kan niet op dezelfde manier terugslaan”, weet de Britse royaltywatcher Richard Kay. “Zij zijn gebonden aan het protocol en kunnen niet zomaar zeggen wat ze willen.” William reageerde tijdens een officieel bezoek aan een Londense school wel op de aantijgingen rond racisme: “Wij zijn absoluut geen racistische familie”, klonk het. “Ik heb het hier nog niet met Harry over gehad, maar dat ga ik zeker nog doen.”

“Harry’s uitspraken over het koningshuis sneden diep”, weet Kay. “Bovendien valt het op dat hij steeds blijft verwijzen naar zijn moeder, Diana. Zo zei hij bijvoorbeeld dat Diana de manier waarop ze behandeld werden door het koningshuis vreselijk zou hebben gevonden. Hij beweerde zelfs - gebaseerd op wat eigenlijk? - dat Diana zijn vertrek uit de monarchie had zien aankomen. Het koppel doet er alles aan om de gelijkenissen tussen hen en de prinses in de verf te zetten. Ze gebruiken haar als een soort mascotte. Wat ze er nooit expliciet bijzeggen, is dat William net dezelfde pijn heeft moeten doorstaan als zijn broer. Dat Harry nu lijkt te kapitaliseren op die pijn, terwijl William in stilte moet afzien, maakt de kloof tussen hen groter.”

(Lees verder onder foto)

Volledig scherm William voelt zich verraden door zijn broer. © REUTERS

Zo moeder, zo zoon

“De moederdagkaartjes aan Diana, blijkbaar een goed bewaard geheim tot dit jaar, zijn voor een reden aan het licht gebracht”, gaat Kay verder. “Ze moeten de balans rond het nalatenschap van Diana herstellen tussen de broers. De Cambridges willen iedereen eraan herinneren dat Diana twéé kinderen had. Dat William óók haar zoon is, en dat hij haar net zo hard mist. Het is zijn manier om te zeggen: laat mama erbuiten.”

“Gezien de vele dramatische uitspraken van Harry en Meghan tijdens hun interview met Oprah, werden hun claims over Diana grotendeels over het hoofd gezien door de pers. Maar William heeft ze uiteraard luid en duidelijk gehoord, en hij is gekwetst. Het is niet omdat hij, als troonopvolger, wordt gezien als iemand die ooit in de voetsporen van zijn vader zal treden, dat hij geen goede band had met zijn moeder. Integendeel, hij lijkt zelfs erg op haar. Misschien wel meer dan Harry. Want hoewel die zijn moeder probeert af te schilderen als een ‘royal rebel’ die zich verzette tegen de regels, was het net het tegenovergestelde. Diana was een hardwerkende patriot die veel belang hechtte aan de regels, en zich graag inzette voor het instituut. William heeft veel van haar geleerd: ‘Ze heeft me gevormd tot wie ik ben’, zei hij ooit tijdens een herdenkingsdienst. Hij kiest er gewoon voor om de herinnering aan haar privé te houden.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ook William had een goede band met zijn moeder. © Getty Images

Slimme zet

“De kaartjes van zijn kinderen zijn dus een slimme zet”, besluit Kay. “Eentje waarmee William aangeeft dat het niet is toegestaan om het nalatenschap van zijn moeder tegen hem te gebruiken. En waarmee hij bovendien zijn menselijkheid in de verf zet: uit liefde voor zijn moeder leert hij zijn kinderen dat er niet alleen een ‘Granny Middleton’ is, maar ook een ‘Granny Diana’. Dat herinnert ons dan weer aan de rol die zijn moeder écht gehad zou hebben als ze op dit moment nog leefde. Geen rebel op oorlogspad, maar een liefhebbende grootmoeder die de familie bij elkaar wilde houden.” Want als zij er nog was, meent Kay, zou dit alles nooit gebeurd zijn. “Uiteindelijk is er maar één ding dat Diana nooit zou hebben toegestaan: het feit dat haar jongens zo ver uit elkaar zijn gegroeid.”

LEES OOK

Volledig scherm William koos subtiele manieren om zijn moeder te eren. © Tim Graham Photo Library via Get

Volledig scherm Volgens William zou Harry kapitaliseren op het nalatenschap van Diana. © AFP

Bekijk ook: