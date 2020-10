Royaltywatcher Mario Danneels over bijzondere ontmoeting tussen koning Filip en Delphine: “Zeker voor Paola zal dit een harde dobber zijn”

Na een jarenlange strijd kreeg Delphine eindelijk haar gelijk. Eerder erkende de koning haar al als zijn biologische dochter, maar sinds begin deze maand mag ze zichzelf ook prinses noemen en krijgt daarmee een koninklijke titel. Delphine neemt dan ook de achternaam van haar vader aan. Ze verruilt haar oude naam ‘Boël’ voor die van haar vader, ‘van Saksen-Coburg’, en ook haar kinderen krijgen een koninklijke titel.

“Maar toch kon ik m'n ogen niet geloven toen ik het persbericht zag binnenkomen over de ontmoeting tussen Delphine en onze koning”, vertelt Danneels. “Ik had opgevangen dat er een belangrijke gebeurtenis had plaatsgevonden, maar ik had nooit gedacht dat het hierom zou gaan. Dit is een bijzonder positief signaal. Het communiqué stond ook in groot contrast met de gewoonlijke mededelingen van het koninklijk paleis. Zo werd het bericht ondertekend met ‘Filip & Delphine’ zonder hun titels te vermelden. Dat toont aan dat ze de kersverse prinses echt als familie zien. Dat ze erbij hoort en dat hun contact heel losjes is. Het is zo’n mooi gebaar. Uiteraard is dit belangrijk voor Delphine, al zal zij zelf niet aangestuurd hebben op deze publieke bekendmaking. Zo zit ze niet in elkaar.”

Schril contrast

Onze koning oogst heel wat respect voor z’n open communicatie over de bijzondere ontmoeting. “Want uiteraard ligt dit moeilijk bij z'n ouders. Zijn woorden en daden staan in schril contrast met die van Albert destijds. Hij bleef steeds beklemtonen dat hij nooit een emotionele band had gehad met Delphine en dat hij niet betrokken was bij haar opvoeding. Dat waren gewoon flagrante leugens en bovendien was het een koude douche voor Boël. Dat heeft ze onlangs nog verteld tijdens de persconferentie nadat ze de titel prinses had gekregen. Nu sluit Filip haar als het ware in de armen. En nog opvallend: in het bericht staat dat de band zich verder in familieverband zal ontwikkelen. De contacten zullen dus blijven. Dat zet de deur open voor ontmoetingen met koningin Mathilde en hun kinderen. Alles is nu mogelijk. Ik ben er ook zeker van dat Filip en Delphine genoeg hadden om over te babbelen. Ze hebben allebei een gebrek aan vaderliefde ervaren. Dat schept een band.”

Met het persbericht rijdt Filip volgens Danneels openlijk tegen de kar van z'n ouders. “Hij toont dat hij het niet eens is met de beslissingen van z’n vader. Ik hoop ergens wel dat hij het nieuws over de ontmoeting op voorhand aan Albert en Paola heeft laten weten. Maar sowieso was het een bittere pil om te slikken. Zij hebben namelijk 21 jaar gevochten tegen de erkenning van Delphine en elke juridische procedure gebruikt om alles te laten aanslepen. Sinds de gezondheidstoestand van Paola achteruit was gegaan - na haar gebroken heup en beroerte - was er opnieuw meer contact tussen Filip en z'n moeder, maar deze beslissing zal hun band opnieuw geen goed gedaan hebben. Zeker voor Paola zal dit een zware dobber geweest zijn.”

Daarnaast is het communiqué uniek in de geschiedenis van ons koningshuis. “Ook de eerste vier Belgische koningen hadden buitenechtelijke kinderen, maar zij zijn nooit publiekelijk voorgesteld. Idem bij de Nederlandse koninklijke familie trouwens. Prins Bernhard had eveneens twee dochters verwekt buiten z’n huwelijk - twee halfzussen van koningin Beatrix dus - maar hun bestaan werd altijd stilgezwegen.”

