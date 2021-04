Royaltywatcher analyseert kansen op verzoening: “William en Kate willen Harry vergeven, maar Meghan blijft een probleem”

RoyaltyHelaas bleek de begrafenis van prins Philip een gemiste gelegenheid voor verzoening: prins Harry (36) en prins William (38) hebben de strijdbijl nog steeds niet begraven. “Er is vooruitgang, want William en Kate wíllen Harry wel vergeven”, zo zegt royaltywatcher Dan Wootton. “Maar hun relatie met Meghan Markle, dat is een heel ander verhaal.”

Het Britse volk slaakte een kreet van opluchting toen Kate Middleton haar schoonbroer Harry publiekelijk leek te vergeven tijdens de begrafenis van Philip. Zij was de eerste royal die in het openbaar met hem sprak, na de ceremonie. Daarna schuifelde ze strategisch naar haar man William toe, zodat ook de twee broers met elkaar aan de praat zijn geraakt. Later liet ze hen eventjes alleen, in de hoop dat hun meningsverschillen uitgepraat konden worden. Maar de brokken zijn nog steeds niet gelijmd, zo weet Wootton. “De wil om Harry te vergeven is er wel, maar de échte vraag is of William en Meghan ooit door één deur zouden kunnen. Er wordt zoveel aandacht besteed aan de vete tussen de twee broers, dat de verstandhouding tussen Meghan, William en Kate veel minder aan bod komt. Maar William heeft voornamelijk een probleem met haar, dat was al zo nog vóór het beruchte Oprah-interview werd uitgezonden. Dat weet ik uit goede bron: één van de senior royals heeft dat zo verteld.”

Harry William en Kate lopen samen met Harry de kerk uit.

Meghan vs Kate

“William was al een jaar lang gefrustreerd door het gedrag van Meghan Markle. Toen ze het koningshuis ook nog eens publiekelijk beschuldigde van racisme en discriminatie, barstte voor hem de bom. Vooral omdat Meghan het specifiek had over zijn vrouw, Kate.” Meghan beweerde in het interview dat Kate haar aan het huilen bracht tijdens een discussie over de jurken van haar bruidsmeisjes. “Ze wist heel goed dat Kate geen enkele mogelijkheid had om terug te vechten. Ze kon dus zeggen wat ze wilde. Iets dat William haar nooit zal vergeven. Dat terwijl Kate Meghan vanaf het begin probeerde te helpen om haar verantwoordelijkheden als royal beter te begrijpen. Maar William heeft het gevoel dat de inspanningen van zijn vrouw altijd ondankbaar werden weggewuifd.”

Hoewel Kate als eerste over de brug kwam en contact zocht met Harry, betekent dat niet dat ze binnenkort alweer met Meghan aan de koffietafel zit. “Ondanks haar groeiende zelfvertrouwen is Kate een erg gevoelige vrouw, die gekwetst is door de uitspraken van Meghan. Ze voelt zich oneerlijk behandeld.”

"Meghan wist dat Kate machteloos was om terug te vechten."

Geen hoge verwachtingen

“In feite heeft William vanaf het begin zijn twijfels gehad over Meghan”, legt Wootton uit. “Dat verhoogde toen al de spanningen tussen hem en Harry. Maar vanaf het moment dat Meghan officieel lid werd van de koninklijke familie, begon hij echt achterdochtig te worden. Hij maakte zich zorgen over de attitude en de motivatie van Markle, die zich meer leek te bekommeren om haar eigen imago en vooruitgang, dan dat van de koninklijke familie. Hij vreesde dat ze vooral uit was op bekendheid, en zich teleurgesteld voelde omdat de pers haar eerder negatief voorstelde.”

William zou samen met de Queen beslist hebben dat Meghan geen juwelen uit de Royal Collection meer mocht uitlenen, waaronder tiara’s en andere juwelen die ooit gedragen zijn door prinses Diana. Het personeel van Buckingham Palace deelde zijn bezorgdheden over het gedrag van Meghan. “En als Kate al ruzie had met Markle, dan was het volgens mijn bronnen omdat ze onbeleefd was tegen het personeel. Kate zou haar gezegd hebben: ‘Dit is onacceptabel. Zij zijn mijn medewerkers en ik spreek nooit zo tegen hen.’ Kortom, het verhaal heeft waarschijnlijk meer kanten dan wat er aan bod is gekomen in het interview met Oprah. Zelfs de Queen heeft Harry op de vingers getikt omdat het gedrag van zijn vrouw de spuigaten uitliep.”

“William had dus nooit hoge verwachtingen voor zijn schoonzus, maar de schaal waarop ze de monarchie schade heeft toegebracht, gaat zijn grootste nachtmerries voorbij. Zij heeft haar gal gespuwd op tv, terwijl William zijn bedenkingen altijd voor zichzelf heeft gehouden. Hij wilde op lange termijn natuurlijk alleen maar dat zij, samen met zijn broer, gelukkig was. Dat draaide echter anders uit.”

Diana

Men hoopt nu dat William en Harry alsnog de draad weer oppikken, gezien ze deze zomer samen een standbeeld van hun moeder Diana moeten onthullen in Londen. “De herinnering aan hun moeder zou een bindende factor kunnen zijn, maar dan moeten we hopen dat Harry ook daadwerkelijk de reis naar het VK zal maken. Het zou kunnen dat hij last minute beslist om in de VS te blijven, gezien zijn vrouw hoogzwanger is en hij de laatste keer erg kil ontvangen is in zijn thuisland. Als hij teruggaat, zal Meghan waarschijnlijk weer achterblijven. Zij heeft sinds de Megxit nog geen voet in Engeland gezet, en dat zal nog lang zo blijven. Ze is er als de dood voor dat ze zal worden uitgejoeld door het volk, en ook de royals zullen haar niet graag zien komen. De Queen Mother heeft Wallis Simpson nooit vergeven voor de rol die ze speelde in de troonsafstand-crisis. Ik vermoed dat het met William en Meghan wel eens dezelfde kant uit kan gaan.”

William, Kate en Harry lopen samen na de begrafenis.