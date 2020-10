Royaltykenners verbaasd, maar vol lof over ontmoeting koning Filip en Delphine: “Een heel groots gebaar”

Na een jarenlange strijd kreeg Delphine eindelijk haar gelijk. Eerder erkende de koning haar al als zijn biologische dochter, maar sinds begin deze maand mag ze zichzelf ook prinses noemen en krijgt daarmee een koninklijke titel. Delphine neemt dan ook de achternaam van haar vader aan. Ze verruilt haar oude naam ‘Boël’ voor die van haar vader, ‘van Saksen-Coburg’, en ook haar kinderen krijgen een koninklijke titel.

Toch was het bezoek van de prinses aan het paleis van Laken een echte verrassing. Ook voor de royaltywatchers, onder wie Brigitte Balfoort. “Ik denk dat ik mij, samen met alle royaltykenners en Belgen, verslikt heb in mijn koffie”, vertelt zij in een gesprek met HLN LIVE. “Dit is groots, een historisch moment. Hij bewijst zo dat hij niet alleen koning der Belgen is, maar ook de koning van zijn familie. Dat was zijn verantwoordelijkheid, en die heeft de koning ook écht genomen nu.”

Hoewel Filip en Delphine zelf aangeven dat hun band nog zal groeien, heeft Balfoort daar haar twijfels over. “Dat zal toch een beetje moeilijk liggen”, zegt ze. “Ik denk dan aan de kerstmaaltijd, al is het door corona sowieso al afwachten hoe zich dat zal afspelen. Maar ik kan mij niet voorstellen dat én zijn vader én zijn moeder én zijn kersverse ‘zus’ allemaal samen aan tafel zitten.” Toch ziet ze de toekomst rooskleurig in: “Want Filip heeft echt een standpunt ingenomen, waarmee hij tegen zijn vader is ingegaan. Dat is niet alleen als koning moeilijk, dat zou voor iederéén een grote stap zijn om te zetten.”



“Impliciet signaal aan biologische vader”

“Het is een gebaar dat te voorzien en te verwachten was van het staatshoofd”, reageert ook koningshuiskenner Jo De Poorter aan onze redactie. “Het is duidelijk dat de koning de keuze gemaakt heeft voor de toekomst van de monarchie en niet voor het verleden van de monarchie. Het is een historische ontmoeting. Ook een daad die waarschijnlijk niet in goede aarde zal vallen bij kasteel Belvédère en waarvan de consequenties voor koning Filip en koningin Paolo niet te overzien zijn op dit moment.”

“Het bijzondere aan deze mededeling is dat ze expliciet melden dat het een familiale band is die zich verder zal ontwikkelen. Dat betekent dat Delphine officieel een rol binnen de koninklijke familie - naar alle waarschijnlijkheid - zal gaan uitvoeren”, gaat De Poorter verder. “Het is een duidelijk teken van het hoofd van de koninklijke familie dat Delphine in de schoot van de familie ontvangen wordt. Dit is impliciet ook een signaal aan de biologische vader om eventueel zo’n actie te ondernemen. Na alle juridische stappen die koning Albert heeft ondernomen de afgelopen maanden en jaren lijkt het me erg onwaarschijnlijk dat hij eenzelfde signaal zal geven”, aldus De Poorter.

