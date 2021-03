Royaltykenners unaniem na Oprah-interview: “De oorlog is compleet, er is géén weg terug”

Royalty Meghan Markle vertelt over zelfmoord­nei­gin­gen en ‘discussies’ over Archies huidskleur tijdens Op­rah-interview

12:05 “Niemand zou dit mogen meemaken.” Prins Harry (36) en Meghan Markle (39) namen afgelopen nacht geen blad voor de mond tijdens hun spraakmakende interview met Oprah (67). De hertogin had het onder meer over racisme binnen Buckingham Palace - “Er waren gesprekken over hoe donker de huid van Archie zou zijn” - en het desastreuze effect op haar mentale gezondheid. “Ik heb zelfdoding overwogen, maar werd aan mijn lot overgelaten. Voor hulp ging ik naar één van Diana’s beste vriendinnen.” En de relatie met Harry’s familie? Die ligt momenteel in puin.