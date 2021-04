Royaltykenners reageren: “Queen is haar betrouwbaarste raadgever en beste vriend kwijt”

RoyaltyVrijdagochtend is de Britse prins Philip vredig overleden. Dat maakte Buckingham Palace bekend. De echtgenoot van koningin Elizabeth II werd 99 jaar oud, en was 73 jaar getrouwd met de Britse monarch. Volgens verschillende koningshuiskenners is zijn dood een zware klap voor de Queen. “Hij was haar beste vriend en die valt nu plots weg”, aldus Jo De Poorter (54).

Buckingham Palace liet vrijdag weten: “Het is met diepe bedroefdheid dat Hare Majesteit de Queen het overlijden van haar geliefde echtgenoot aankondigt.” Volgens het bericht overleed Prins Philip vrijdagochtend op vredige manier op Windsor Castle, waar hij de laatste tijd verbleef. Verwacht wordt dat vlaggen in het hele land halfstok gaan hangen, om de prins te eren. Normaal gezien zou hij een staatsbegrafenis krijgen, maar Philip liet eerder al weten dat hij ‘al dat gedoe’ niet wilde. Als alternatief zal er een (militaire) begrafenisplechtigheid plaatsvinden in St George’s Chapel in Windsor Castle, met slechts een beperkte gastenlijst. Philip zal vervolgens begraven worden in Frogmore Gardens, op het domein van Windsor Castle.

Koningshuiskenner Jo De Poorter (54) vertelt dat de prins Philip waarschijnlijk uit het ziekenhuis is ontslagen zodat hij thuis in alle rust kon sterven. “Waarschijnlijk wilden ze in vrede afscheid van hem nemen.” Voor Queen Elizabeth (94), die meer dan 70 jaar samen was met Philip, is zijn overlijden een hele zware klap. “Hij was haar beste vriend, haar betrouwbaarste raadgever en die valt nu plots weg. Zeker gezien de moeilijke omstandigheden en ook gezien haar leeftijd is het fijn om in deze tijden een steun en toeverlaat te hebben. En dat was prins Philip voor haar.” Ook de Britse bevolking zelf voelt volgens De Poorter met haar mee. “De meeste Engelsen hebben - net zoals koningin Elizabeth - alleen nog maar hem gekend. Heel veel mensen hebben dan ook te doen met de vrouw die hij achterlaat.” Verder zullen volgens Jo De Poorter ook prins Harry (36) en Meghan (39) terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk om zijn begrafenis bij te wonen. “Hoogstwaarschijnlijk wel. Harry had namelijk een hele goede band met hem. Hij was ook het hoofd van de familie en had verantwoordelijkheid over alle familiale beslissingen. Iets wat hij altijd ter harte genomen heeft.”

Ook royaltywatcher Jan Van den Berghe (78) gaf een reactie op het overlijden van de hertog. “Nu Philip gestorven is, lijkt het wel of hij heilig wordt verklaard door de pers, terwijl die hem heel vaak keihard heeft aangepakt. De meesten zullen het misschien niet weten, maar toen ik nog een piepjonge journalist was, werden de vaak onbeschofte opmerkingen die Philip maakte voortdurend in de media gebracht. Ook zijn interesse in het andere geslacht werd vaak naar buiten gebracht, maar dat lijken ze nu vergeten te zijn. Hij had een cynisch gevoel voor humor, dus je moest zijn opmerkingen allemaal met een korrel zout nemen. Ooit vergeleek hij zijn zoon Charles, die flaporen had, met de openstaande portieren van een Volkswagen.” Over het effect van Philips dood op de hele Harry en Meghan-situatie wist Jan nog het volgende te vertellen. “Of zijn dood iets zal veranderen aan de hele situatie zal de vraag blijven. Ze hebben zich volledig buitenspel gezet, dus of zijn dood belangrijk genoeg is voor een verzoening, zullen we moeten afwachten. Ik heb altijd begrepen dat prins Philip met zijn kleinzonen een zeer goede band had, dus ik veronderstel dat er contact zal zijn voor de begrafenis en de rouwbetuigingen.”

“Ze is haar klankbord kwijt”

“Dit is heel erg voor de queen”, merkt royalty watcher Mario Danneels op. “Zij wordt binnen twee weken 95 jaar en Philip zou er 100 worden juni. Volgend jaar zouden er vieringen plaatsvinden om haar 70 jaar op de troon te vieren en dat gaat nu in mineur verlopen. Ook voor Charles is het heel erg, want iedereen lacht met hem omdat hij al ‘bejaard’ is en nog aan zijn ambt moet beginnen, maar hij heeft altijd gezegd dat hij er eigenlijk tegenop ziet om aan die baan te beginnen. Dat zou betekenen dat zijn ouders zijn overleden en het nu is het al voor de helft zo ver”, vertelt Mario. “De Queen was al verliefd op prins Philip toen ze dertien was. Hij is de enige die haar heel eerlijk kon vertellen wat hij dacht en kon zeggen wat anderen nooit durfden zeggen tegen haar. Het feit dat zij haar klankbord nu kwijt is, gaat enorm hard zijn voor de Queen.”

Royalty watcher Kathy Pauwels voelde de dood van prins Philip aankomen, vertelt ze. “Prins Philip was ten einde zijn krachten aan het gaan. Anderhalf jaar geleden kondigde hij al aan dat hij zich uit het publieke leven zou terugtrekken. ‘Ik denk dat het nu wel tijd is voor mijn pensioen’, zei hij toen laconiek. Op z’n 97ste kreeg hij nog een auto-ongeval en onlangs was het dan ook ziekenhuis in en uit voor een hartoperaties. Ik schrok toen ik de foto zag toen hij naar huis terugkeerde. Hij zag er echt uitgemergeld uit”, merkte Kathy op. “Als je Philip zegt, zeg je automatisch ‘de creatieve steunpilaar’ van de Queen en de vreemde, schofferende humor die hij vaak ten toon spreidde. Zo zei hij ooit tegen de Nigeriaanse president: ‘Met dit gewaad, ziet u eruit alsof u uit uw bed komt.’ Toch waren hij en de Queen een hecht team”, meent Kathy. “Ik zag hem ooit in Londen voor een parade op de Thames op een boot. Het was ijskoud. Het was intrigerend hoe ze als negentigers fier en kaarsrecht op de boot stonden”, herinnert Kathy zich. “De vraag blijft natuurlijk hoe het nieuws bij prins Harry is binnengekomen. Hij is tijdens zijn oversteek naar de VS, niet naar Londen teruggekeerd voor zijn doodzieke opa. Dat is zeker een pijnlijk punt. Wellicht vliegt hij over voor de begrafenis.”

Royaltykenner Brigitte Balfoort vertelde in een interview met HLN over het leven van de Britse prins Philip. Zij bevestigde onder meer dat prins Philip inderdaad dé steun en toeverlaat van koningin Elizabeth was. “Ze was op slag verliefd op hem en heeft nooit meer omgekeken. Zeker naarmate ze ouder werden, kon je zien dat ze elkaar echt steunden. Dit verlies is voor haar echt verschrikkelijk.” Ondanks het feit dat hij wel een beetje in de schaduw van zijn vrouw leefde, heeft hij wel zijn stempel gedrukt op de werking van de Britse monarchie. “Hij is degene die deze gemoderniseerd heeft en er is veel veranderd onder invloed van prins Philip. Door hem zijn bijvoorbeeld camera’s toegelaten in het paleis. Zo heeft hij van de koninklijke familie mensen van vlees en bloed gemaakt. Dat is zijn verdienste.”

