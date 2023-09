ROYALTYCHECK. Zoveel sigaretten rookte Deense koningin (84) al in haar leven

RoyaltyDe zomervakantie is ook voor de royals voorbij. De Nederlandse koningin Máxima trok een ‘Belgische’ outfit uit de kast voor een werkbezoek. Het Japanse oud-keizerspaar keerde terug naar de plek waar hun (toen) verboden liefde ontstond. En hoeveel sigaretten heeft de Deense koningin Margrethe (84) al gerookt in haar leven? Dit en meer viel er deze week op in royaltyland.

Máxima gaat Belgisch

De Nederlandse koningin Máxima (52) ging Belgisch gekleed bij een werkbezoek in Groningen. Daarvoor haalde ze haar favoriete jurk van het Brusselse modehuis Natan uit de kast, weet de gespecialiseerde site Modekoningin Máxima. Ze droeg het oranje ontwerp intussen vijf keer, wat voor koninklijke begrippen veel is, volgens blogster Josine Drogendijk-Evers.

Volledig scherm Máxima. © Brunopress

Ook het handtasje was van Belgische makelij: eentje met een houten handvat van A Bag with a Story. Koningin Mathilde shopt ook bij dat label, dat accessoires maakt van gerecyclede en duurzame materialen.

Het werkbezoek stond in het teken van de mentale gezondheid. Eén op de drie jongeren in de provincie Groningen ervaart problemen. De organisatie Mind Us, waar Máxima erevoorzitter van is, wil dat ze hulp weten te vinden als dat nodig is.

Volledig scherm De koningin in gesprek met jongeren. © Brunopress

Victoria casual tussen de schapen

Prinsessen dragen niet altijd galajurken en hoge hakken. Laarzen, regenjas, baseballpet: de Zweedse kroonprinses Victoria (46) had zich vlotjes opgemaakt voor een werkbezoek aan een boerderij in Stockholm. Ze hielp er schapen te voederen met riet dat ze zelf had geoogst. Ze sprak ook met leerkrachten en kinderen die de boerderij bezochten.

Haar praktische, casual outfit bestond uit onder meer een koningsblauwe regenjas met capuchon van de Deense ontwerpster Ilse Jacobsen. Daaronder droeg Victoria een geruit overhemd en broek, allebei van het Zweedse outdoorlabel Fjällräven. De pet kwam van baseballclub New York Yankees.

Volledig scherm Victoria op bezoek in een boerderij. © Photo News

Volledig scherm Victoria. © Photo News

Carl Gustaf 50 jaar op de troon

We blijven nog even in Zweden. Daar viert koning Carl Gustaf (77) aanstaande vrijdag dat hij 50 jaar op de troon zit. Nog geen negen maand oud was hij al troonopvolger geworden, nadat zijn vader prins Gustaf Adolf was omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Op 15 september 1973, op zijn 27ste, volgde hij zijn overleden grootvader koning Gustaf VI Adolf op.

Ter gelegenheid van het regeerjubileum gaf het Hof in Stockholm een nieuwe familiefoto vrij. Carl Gustaf poseert daarop met zijn echtgenote koningin Silvia (79), hun drie kinderen en acht kleinkinderen.

Volledig scherm Carl Gustaf met zijn familie. © Clément Morin/ Zweeds koningshuis

Carl Gustaf poseerde ook apart met zijn dochter kroonprinses Victoria en kleindochter Estelle (11), tweede in de lijn van de troonopvolging.

Volledig scherm Koning Carl Gustaf met kroonprinses Victoria en prinses Estelle. © Clément Morin/ Zweeds koningshuis

Terug naar liefdesnest

De gepensioneerde Japanse keizer Akihito (89) en keizerin Michiko (88) hebben hun vakantie doorgebracht in Karuizawa. In dat toeristenoord in de buurt van Nagano, waar ze een officiële fotosessie gaven, leerden ze elkaar in 1957 kennen als prille twintigers.

De vonk sloeg over tijdens een tenniswedstrijd. Tegen het keizerlijke protocol in liet zij hem niet winnen. Hun relatie lag in het begin moeilijk omdat zij een burgermeisje was. Maar de liefde was te sterk. Akihito en Michiko zijn intussen 66 jaar samen. Hij trad in 2019 na 30 jaar af als keizer ten voordele van hun zoon Naruhito (63).

Volledig scherm Het voormalige keizerspaar poseert op vakantie. © Kyodo/MAXPPP

Cijfer van de week: 241.000 sigaretten

De Deense koningin Margrethe (83) staat bekend als notoir kettingrookster. Ze rookt 10 à 20 sigaretten per dag, en dat sinds haar zeventiende. Een lezer van een Deense krant becijferde dat de vorstin daarmee tussen de 241.000 en 482.000 sigaretten moet hebben gerookt.

Als ze een opmerking over haar nicotineverslaving hoort, reageert Margrethe dat ze er nooit een geheim van gemaakt heeft. “Ik ben bijlange na niet perfect, maar ik ben tenminste niet hypocriet”, zegt ze.

Volledig scherm Koningin Margrethe rookt in het bijzijn van koning Albert tijdens een staatsbezoek aan België in 2002. © Photo News

Volledig scherm Koningin Margrethe. © Photo News