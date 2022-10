ROYALTYCHECK. Zorgen om Japanse keizer en carrièreswitch voor Sarah Ferguson

RoyaltyLeden van koninklijke families laten niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royaltyland passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Koning Filip neemt eigen pen mee naar Duitsland

Koning Filip (62) is goed voorbereid op reis gegaan voor zijn officiële bezoek aan de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Voor de ondertekening van twee gouden boeken in de stad Mainz nam de vorst zijn eigen pen mee, zo kwam onze royalty-expert Wim Dehandschutter te weten. Mogelijk heeft Filip geleerd van zijn collega koning Charles. De Britse monarch zorgde vorige maand voor hilariteit toen hij problemen kreeg met zijn pen. Tijdens het ondertekenen van een boek begon de pen te lekken, waarna de koning het “een rotding” noemde.

Filip en Mathilde brachten onder meer een bezoek aan BioNTech, dat zijn hoofdkantoor in Mainz heeft. Het biotechbedrijf ontwikkelde een succesvol vaccin tegen Covid-19. Ook bezocht het koningspaar een wijndomein, waar ze genoten van een glas wijn.

Prins William en prinses Kate houden wedstrijdje cocktails maken

De Britse prins William en prinses Kate hebben deze week een bezoek gebracht aan Noord-Ierland. De twee gingen onder meer naar Belfast om verschillende organisaties te bezoeken. Blikvanger was een bezoek aan een openluchtmarkt, waar de prins en prinses van Wales een wedstrijdje cocktails maken aangingen.

Op beelden is te zien hoe William en Kare elkaar op de proef stelden om te zien wie als eerste een cocktail kon maken. De twee hadden een klein beetje hulp maar moesten onder veel gelach hun eigen drankjes mixen en schudden. William trok tot gejuich van de aanwezigen uiteindelijk aan het langste eind. Uiteraard proefden de twee hun eigen creaties na afloop.

Uiteraard proefden de twee hun eigen creaties na afloop. © AFP

Japans keizer moet onderzoeken ondergaan na ‘zorgen’ om gezondheid

Keizer Naruhito (62) van Japan moet begin november een MRI-scan ondergaan. Het Japanse hof heeft bekendgemaakt dat tijdens een prostaatonderzoek is ontdekt dat zijn bloedwaarden “enigszins verontrustend” zijn. Verdere details over de uitkomst werden niet gedeeld, maar tijdens zo’n onderzoek wordt het bloed getest op de stof Prostaat Specifiek Antigeen (PSA). Een verhoogd PSA zou kunnen wijzen op prostaatkanker. De 62-jarige Naruhito zou zich verder wel goed voelen. De afspraken in zijn agenda blijven vooralsnog ongewijzigd.

De Japans keizer Naruhito. © AFP

Deense koningin zegt ‘sorry’ voor afnemen titels kleinkinderen

De Deense koningin Margrethe (82) biedt haar excuses aan voor de ophef die is ontstaan over haar besluit om de kinderen van prins Joachim hun titels af te nemen. “De afgelopen dagen is er heftig gereageerd op mijn besluit over het toekomstig gebruik van titels voor de vier kinderen van prins Joachim”, laat Margrethe weten. “Het raakt me duidelijk. Mijn besluit heeft lang op zich laten wachten. Mijn 50-jarig jubileum op de troon is een natuurlijk moment om zowel terug als vooruit te kijken. Het is mijn plicht en mijn wens als koningin om ervoor te zorgen dat de monarchie zich blijft aanpassen aan de tijd.”

Dit dwingt haar soms tot “moeilijke beslissingen. Het voeren van een koninklijke titel brengt een aantal verplichtingen en plichten met zich mee, die in de toekomst door minder leden van de koninklijke familie zullen worden gedragen”, meldt de koningin. “Deze aanpassing zie ik als een noodzakelijke waarborg voor de toekomst van de monarchie. Ik heb mijn beslissing genomen als koningin, moeder en grootmoeder. Maar als moeder en grootmoeder heb ik onderschat hoeveel mijn jongste zoon en zijn familie zich geraakt voelen.”

De Deense koningin Margrethe ontneemt vier kleinkinderen hun prinsentitels. © Getty Images/Photo News

Sarah Ferguson trots op “nieuwe carrière” als schrijfster

Sarah Ferguson (62) is “dankbaar” voor haar nieuwe leven als schrijfster. In een post op Instagram deelt de hertogin van York beelden van haar aankomst bij het literaire festival Henley. “Een herinnering dat je alles kunt worden wat je wil worden! Ik ben een nieuwe carrière begonnen op 62-jarige leeftijd, en ik ben er trots op”, schrijft Ferguson.

Haar debuutroman ‘Her Heart for a Compass’ is in 2021 verschenen. Eind februari komt opvolger ‘A Most Intriguing Lady’ uit. Tijdens het schrijven van die roman lag haar ex-man prins Andrew onder vuur door een misbruikzaak. Ferguson liet donderdag in gesprek met ‘The Times’ weten het schrijven haar heeft geholpen om makkelijker door die periode heen te komen.

