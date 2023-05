ROYALTYCHECK. Vier jaar niet buiten geweest, en nu reist keizerpaar met trein naar festival

Royalty Waarom prins William maar beter vrede sluit met prins Harry: “Uitgere­kend Meghan kan mee voor de verzoening zorgen”

Koning Charles (74) is officieel gekroond. Hij kan nu eindelijk aan de taak beginnen waarvoor hij in de wieg gelegd is. Maar gezien zijn leeftijd vragen veel Britten, en ongetwijfeld ook zijn zoon en troonopvolger William (40) zich af: voor hoeláng? Houdt Charles het ook vol tot hij ver in de 90 is, zoals zijn moeder? En zo niet, welke gevolgen heeft dat dan voor de nieuwe kroonprins? Weekblad ‘Primo’ vroeg het aan royalty-expert Wim Dehandschutter. “William heeft er alle baat bij dat Charles nog lang leeft. Of hij moet nu al ‘operatie Harry’ in gang zetten.”