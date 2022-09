ROYALTYCHECK. Spaanse Leonor gaat Elisabeth achterna, knipbeurt bij tweeling van Charlene gaat mis

RoyaltyLeden van koninklijke families laten niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royaltyland passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Prinses Charlene deelt foto van ‘verknipt’ kapsel tweeling

Prinses Charlene (44) van Monaco moest even slikken toen ze haar 7-jarige tweeling aantrof. Prinses Gabriella heeft de schaar in haar eigen coupe en die van haar broer prins Jacques gezet, zo deelde de prinses op Instagram. Op foto’s is te zien dat de kinderen een ‘verknipt’ en ongelijk kapsel hebben overgehouden aan de knipbeurt. “Ik kijk uit naar school op maandag”, schrijft Charlene met een knipoog.

Zweedse kroonprinses Victoria ‘op de vlucht’ voor tv-reeks?

De Zweedse kroonprinses Victoria (45) is ‘not amused’ nu er in Zweden een lokale versie van ‘The Crown’ zal worden uitgezonden. De serie bestaat uit zes afleveringen en gaat over de hoogte- en dieptepunten van de koninklijke familie. “Het voelt heel vreemd om geportretteerd te worden”, bekent Victoria aan ‘Svenska Dagbladet’. De prinses suggereert zelfs dat ze het land zal verlaten wanneer de afleveringen worden uitgezonden: “In het ideale geval zal ik er helemaal niet zijn. Misschien ben ik wel weg tijdens het hele seizoen”, aldus de Zweedse troonopvolgster.

Het is begrijpelijk dat de kroonprinses de reeks liever niet ziet, want haar eigen moeilijke verleden komt aan bod. Zo kreeg de prinses als twintiger anorexia, omdat de druk van het koninklijke leven te groot was. “Als persoon voelde ik me goed, maar als kroonprinses was ik niet in harmonie met mezelf. Toen kwam de eetstoornis”, bekende ze daar jaren later over.

Koningin Rania van Jordanië viert verjaardag met familie

De Jordaanse koningin Rania vierde woensdag haar 52ste verjaardag en heeft felicitaties gekregen van onder meer haar zoon kroonprins Hussein en van het koninklijk paleis. De Jordaanse vorstin kreeg de gelukwensen via sociale media. “Bedankt dat je je ziel en zaligheid legt in zo veel dingen die je voor ons doet”, schrijft Hussein bij een foto van zijn moeder. Rania deelde ook zelf een familiefoto via Instagram: “Mijn hart is vol! Ik kan me geen betere manier wensen om te vieren dan met al mijn dierbaren om me heen”, schrijft ze.

Spaanse prinses Leonor gaat kroonprinses Elisabeth achterna

De Spaanse prinses Leonor (16) zal, net als ‘onze’ kroonprinses Elisabeth, een militaire training ondergaan nadat ze haar opleiding aan de Atlantic College in Wales heeft afgerond. Dat melden Spaanse media. De Spaanse troonopvolgster is in 2023 klaar met haar opleiding in Wales, waar ze in de klas zit bij de Nederlandse prinses Alexia. Ook Leonors vader koning Felipe (54) werkte destijds zo’n militair traject af.

Leonor zal trainingen van het leger, de luchtmacht en de marine krijgen. Het Spaanse ‘El Pais’ meldt dat de militaire opdrachten onder meer plaatsvinden op een trainingsschip van de Spaanse marine. Verder zal ze trainingen krijgen bij het Spaanse leger in Zaragoza, de Spaanse luchtmacht in Murcia en de Spaanse marine in Pontevedra. Haar militaire opleiding start in het najaar van 2023, nog voordat Leonor naar een universiteit gaat. Wat de Spaanse prinses gaat studeren is nog niet bekend, maar volgens geruchten zou ze rechten gaan studeren.

Nieuwe zorgen om gezondheid van Queen Elizabeth

Queen Elizabeth (96) was zaterdag niet aanwezig bij de zogenaamde ‘Braemar Gathering’ in Schotland, een evenement met sporten zoals boomstam werpen, touwtrekken en kogelstoten. De beslissing om niet te komen zou te maken hebben met de broze gezondheid van de Britse koningin en veroorzaakt nieuwe zorgen. Elizabeth is dan ook beschermvrouwe van de ‘Braemar Gathering’, die al sinds 1832 wordt georganiseerd.

De Queen kampt volgens de Britse media al langere tijd met gezondheidsproblemen. ‘The Sun’ meldde dat haar zoon en tevens troonopvolger prins Charles de laatste tijd steeds vaker bezoekjes brengt aan zijn moeder. Volgens de Britse krant heeft dat te maken met de wankele gezondheid van Elizabeth.

