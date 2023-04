ROYALTYCHECK. Prinses Märtha Louise krijgt steun na kritiek, prins Joachim mag dotatie meenemen

RoyaltyLeah Isadora Behn is een influencer in Noorwegen. Slaagt ze er ook in de vele criticasters te overtuigen dat de relatie van haar moeder prinses Märtha Louise met een controversiële sjamaan wél een sprookje is? En wat deed de dochter van Stéphanie van Monaco zonder er zo zwaar voor te bekritiseerd worden als Kate Middleton? Dit en meer viel er deze week te beleven in royaltyland.

Dochter verdedigt relatie van moeder Märtha Louise met omstreden sjamaan

De Noorse prinses Märtha Louise (51), dochter van koning Harald, ligt nog steeds onder vuur voor haar verloving met de omstreden sjamaan Durek Verrett (48). Maar haar dochter Leah Isadora Behn (18) springt in de bres, door lovende woorden over haar stiefvader te spreken in een tv-interview.

“In het begin vond ik hun liefde een beetje akelig. Waarom moesten ze elkaar kussen? Maar nu vind ik het wel gezellig”, zei Leah. “Durek heeft veel goede eigenschappen. Hij is een liefhebbend persoon en het is gemakkelijk om je veilig bij hem te voelen. Hij is openhartig en je voelt je erg geliefd bij hem.”

Volledig scherm Märtha Louise en Durek. © BELGAIMAGE

Leah is een van de drie dochters van Märtha Louise uit haar huwelijk met de Noorse schrijver Ari Behn, van wie ze in 2017 scheidde. Behn stapte met Kerst 2019 uit het leven. Märtha Louise is intussen al enkele jaren samen met Durek Verrett. Ze hebben plannen om te trouwen, maar een concrete datum is er nog niet.

De relatie veroorzaakt grote controverse in Noorwegen. Durek beweert te beschikken over hogere krachten en kanker te kunnen genezen. Zijn moeder Veruschka Urquhart gooide olie op het vuur door haar eigen zoon aan te vallen in een interview. “Hij werkt niet vóór de mensen, hij werkt ze tégen. Hij helpt je niet het goddelijk licht te vinden. Hij neemt je mee naar zijn licht, waar hij je kan manipuleren”, verklaarde ze.

Märtha Louises dochter Leah neemt Durek dan weer in de verdediging. “Ik zie hoe gelukkig moeder is met hem, hoe gelukkig ze zijn in elkaars gezelschap. Ze zijn een heel lief stel.” Wie weet, kan haar boodschap de publieke opinie in Noorwegen beïnvloeden. Ze is een influencer met 105.000 volgers.

Prinses in Monaco doet wat Kate op kritiek kwam te staan

The Lady in Red. De vergelijking is snel gemaakt bij Camille Gottlieb (24). De dochter van prinses Stéphanie van Monaco was op een evenement van top tot teen gestyled in het rood.

Camille droeg een jurk van de Canadese ontwerpster Tara Jarmon. Ze gebruikte felrode nagellak, net in de week dat Kate Middleton hevige kritiek daarop kreeg. Volgens een ongeschreven regel van het koninklijk protocol moeten vrouwen kiezen voor neutrale nagellak.

Volledig scherm Camille Gottlieb (dochter van prinses Stéphanie van Monaco) tijdens een event van Femmes Leaders Mondiales Monaco. © Facebook Femmes Leaders Mondiales Monaco

Zoon van koningin Margrethe mag dotatie meenemen naar VS

De Deense prins Joachim (53) kan zijn dotatie van 523.000 euro per jaar wellicht behouden, als hij binnenkort verhuist naar Washington. Een grote meerderheid in het Deense parlement stemt daarmee in. Volgens de grondwet moet het parlement goedkeuren dat een lid van de koninklijke familie zijn staatstoelage meeneemt naar het buitenland.

Joachim wordt defensiespecialist voor Denemarken in Washington. Hij is de tweede zoon van koningin Margrethe. Zijn vier kinderen verloren enkele maanden geleden hun titels van prins en prinses, nadat hun grootmoeder Margrethe hen die had afgenomen om de monarchie te verkleinen.

Volledig scherm Joachim en zijn tweede vrouw Marie, met zijn kinderen Nikolai en Felix (uit zijn eerste huwelijk) en hun kinderen Henrik en Athena. © AFP

Willem-Alexander maakte afspraken met Máxima over voetbal

De Nederlandse koning Willem-Alexander (55) heeft voor zijn huwelijk met koningin Máxima (51), een geboren Argentijnse, duidelijke afspraken gemaakt over het voetbal. Dat vertelt hij in een nieuwe aflevering van zijn podcast.

“Als Nederland tegen Argentinië speelt, moet ze altijd voor Nederland zijn. Ze is de koningin van Nederland. Als Argentinië speelt en het is niet tegen Nederland, ben ik voor Argentinië. Bij de WK-finale tegen Frankrijk supporterde ik uiteraard voor Argentinië”, zegt Willem-Alexander.

Volledig scherm Het koningspaar supportert voor Oranje. © Getty Images

De vorst, die geacht wordt neutraal te blijven, erkent dat hij een supporter van Ajax is. Hij legt uit hoe hij een vurige fan van de Amsterdamse topclub werd: “Mijn voetbalhart is ooit begonnen toen een oude vriend van mijn grootvader mij meenam naar Ajax. Johan Cruijff beloofde toen dat hij naar mij zou zwaaien vlak voor hij een doelpunt scoorde. Daar is mijn liefde voor Ajax ontstaan. Ja, ik moet op alle vlakken neutraal zijn in mijn leven, behalve in voetbal. Hij zwaaide én scoorde.” De podcast nam Willem-Alexander op ter gelegenheid van de tiende verjaardag van zijn koningschap.

