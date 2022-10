ROYALTYCHECK. Prinses Eugenie deelt ongeziene huwelijksfoto en koningin Máxima neemt koude douches

RoyaltyLeden van koninklijke families laten niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royaltyland passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Koningin Mathilde zet wandeltocht door België verder

Koningin Mathilde (49) heeft vrijdag haar fiets- en wandeltocht door het land vervolgd. De koningin liep samen met medewerkers van een paar goede doelen door de provincie Namen. Mathilde werd tijdens haar wandeling bijgestaan door vertegenwoordigers van de organisaties Le Centre Carpe Diem de Jambes, Le Centre Neuro Psychiatrique Saint-Martin-Dave en de provinciale dienst voor mentaal welzijn. Eerstgenoemde is een opvangcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. De andere twee organisaties bieden psychische zorg aan.

Mathilde maakt haar sportieve tocht door de tien provincies van België om de positieve invloed van beweging op het mentale welzijn te benadrukken. Dat doet ze in aanloop naar haar vijftigste verjaardag op 20 januari.

LEES OOK: Koningin Mathilde wordt volgend jaar 50 en om dat te vieren gaat ze fietsen en wandelen met kwetsbare mensen

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Prinses Eugenie staat stil bij huwelijksjubileum

De Britse prinses Eugenie (32) was woensdag precies vier jaar getrouwd met haar man Jack Brooksbank en dat liet ze niet ongemerkt voorbijgaan. De jongste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson deelde op Instagram een foto waarmee ze stilstond bij de bijzondere dag. “Al 4 jaar en dat worden er nog meer”, schreef Eugenie bij een nooit eerder gepubliceerde zwart-witfoto van haar trouwdag. Daarop zit zij met Brooksbank in een koets, terwijl zij elkaar een kus geven.

Bij de bruiloft, op 12 oktober in St. George’s Chapel in Windsor, waren destijds tal van beroemdheden aanwezig. Voor hun bruiloft in 2018 was het koppel al jarenlang samen. Eugenie en Brooksbank kregen vorig jaar in februari hun eerste kind, August.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Noorse kroonprins Haakon trekt wandelschoenen aan

Kroonprins Haakon (49) is in IJsland om de goede relatie die Noorwegen met het land heeft te markeren. Hij begon zijn bezoek met een wandeling naar de vulkaan Fagradalsfjall, die volgens het Noorse hof drie uur duurde. Tijd genoeg dus voor Haakon om te genieten van de IJslandse natuur: na anderhalf uur werd de top bereikt en had het wandelgezelschap goed zicht op de vulkaan die in maart vorig jaar wakker werd en in augustus afgelopen zomer nog uitbarstte. Inmiddels zijn de uitbarstingen gelukkig wel voorbij.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Willem-Alexander en Máxima nemen maatregelen tegen energieprijzen

Net als veel andere vorsten hebben ook de Nederlandse koning Willem-Alexander (55) en koningin Máxima (51) de thermostaat omlaag gedraaid. “Op het moment dat de overheid gevraagd werd om alle overheidsgebouwen terug te brengen naar 19 graden hebben we dat gedaan”, vertelde de koning tijdens zijn staatsbezoek aan Zweden. “Inmiddels zijn we teruggegaan naar 18 graden.”

In delen van het paleis die niet worden gebruikt, “staat de verwarming altijd al uit”. Het verwarmen van de paleizen is een kostbare zaak. “Het zijn zeventiende-eeuwse gebouwen”, aldus Willem-Alexander. “Bij de verbouwing van Huis ten Bosch is geprobeerd zo duurzaam mogelijk te zijn met bijvoorbeeld monumentenglas. Maar dat is niet echt zo effectief als dubbelglas. Als je nu naar Huis ten Bosch kijkt, zie je dat de meeste gordijnen en luiken dicht zijn.” Koningin Máxima probeert ondertussen koud te douchen: “Dat is goed voor het milieu, dus ik heb gezegd: dat gaan we doen.” Of ze het volhoudt, weet Máxima nog niet. “Ik doe mijn best.”

BEKIJK OOK: Nederlandse koningin Máxima straalt in modern pakje, en je kan het gewoon krijgen bij Zara

Commotie over kroon van koningin-gemalin Camilla

Koningin-gemalin Camilla (75) zal er waarschijnlijk niet voor kiezen om de kroon met de bekende Indiase Kohinoor-diamant te dragen tijdens de kroning van haar man koning Charles (73) volgend jaar. Het dragen van de diamant is een gevoelig onderwerp voor India, waar het juweel oorspronkelijk vandaan komt. “Ik denk dat ze India tevreden zullen houden”, klinkt het. “De prioriteit is nu het Gemenebest en diversiteit. Dat zijn de twee hele belangrijke pijlers op dit moment.”

Volgens de Indiase regeringspartij BJP zou de diamant pijnlijke herinneringen aan de koloniale tijd oproepen. De Kohinoor was één van de kroonjuwelen van koningin Elizabeth. Sinds haar overlijden willen veel Indiërs dat de diamant terug naar India komt. De Kohinoor komt hier immers vandaan en kwam in de negentiende eeuw in bezit van de Britse koningin Victoria.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken zei over de kwestie dat Buckingham Palace maar moest inschatten of Camilla de diamant kon dragen tijdens de ceremonie of niet. Volgens ‘The Times’ hoeft dat echter niet meer, want de krant meldt dat Camilla waarschijnlijk zelf zal besluiten om het juweel niet te dragen. Het hof heeft zich nog niet over de kwestie uitgelaten.

Volledig scherm De kroon met de beroemde Koh-i-Noor. © AP

Deens hof deelt nieuwe portret van jarige prins Christian

De Deense prins Christian viert zaterdag zijn 17e verjaardag. Het Deense koningshuis deelde voor de gelegenheid zoals gebruikelijk een nieuw portret van de jarige op sociale media. Op de zwart-witfoto zit de oudste zoon van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary op een bankje, terwijl hij de camera inkijkt. Volgens het Deense hof is de foto onlangs gemaakt door een vriend van de prins. De felicitaties voor de jarige prins stromen inmiddels binnen onder het bericht. Christian zal zijn verjaardag privé met zijn familie vieren. De prins heeft twee zusjes en een broertje.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK: