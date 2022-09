ROYALTYCHECK. Noorse prinses Märtha Louise viert verjaardag en prins William krijgt “brok in de keel”

RoyaltyLeden van koninklijke families laten niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royaltyland passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Koningin Mathilde wandelt voor mentaal welzijn

Koningin Mathilde heeft opnieuw een sportief uitstapje gemaakt in het kader van mentaal welzijn. Donderdagmiddag wandelde de koningin met enkele kinderen, jongeren en medewerkers van de organisatie Les Foyers Sainte-Marie, die onder meer als doel heeft om opvang te bieden aan jongeren die gespecialiseerde hulp nodig hebben.

De wandeltocht vond deze keer plaats in de provincie Luik. Op sociale media deelde het Belgische koningshuis enkele beelden. Tijdens de wandeling spraken de kinderen en jongeren met de koningin over hun leven en hoe ze zich voelen.

De wandeling is onderdeel van een reeks fiets- en wandeltochten die Mathilde in aanloop naar haar vijftigste verjaardag maakt door de tien provincies van België. Die verjaardag viert ze volgend jaar op 20 januari. Tijdens elke tocht krijgt de koningin gezelschap van mensen en organisaties voor het belang van mentaal welzijn. Met de tochten wil de koningin de positieve invloed van bewegen op de mentale gezondheid benadrukken.

Werknemers van Queen Elizabeth kunnen job verliezen

De mensen die direct voor koningin Elizabeth aan het Britse hof werkten, hebben te horen gekregen dat sommige van hen mogelijk hun job zullen verliezen. Dat schrijven Britse media op basis van een brief die naar een aantal medewerkers is gestuurd.

Sir Michael Stevens, die als de zogeheten ‘Keeper of the Privy Purse’ de koninklijke financiën in de gaten houdt, schrijft dat het overlijden van de koningin van invloed zal zijn op “een zeer kleine minderheid van de werknemers (minder dan twintig)”. In de komende weken moet hierover meer duidelijkheid komen. Vorige week meldden Britse media ook al dat tot 100 personeelsleden van Clarence House, de voormalige residentie van koning Charles, te horen hadden gekregen dat ze hun baan konden verliezen.

Het personeel van de Queen tijdens de uitvaart.

Noors koningshuis feliciteert Märtha Louise met 51e verjaardag

De Noorse koninklijke familie heeft prinses Märtha Louise gefeliciteerd met haar verjaardag. De jongere zus van kroonprins Haakon vierde donderdag haar 51e verjaardag. Bij het bericht plaatste het Noorse hof een vrolijke foto van de prinses, waarbij ze gekleed gaat in een roze jurk met korte mouwen en een bloemmotief. De foto is van Stian Lysberg Solum en komt uit een serie uit 2021 waarvan er al eerder foto’s door het Noorse hof zijn gepubliceerd.

Afgelopen zomer maakte Märtha Louise bekend zich te hebben verloofd met Durek Verret, een Amerikaanse sjamaan. De twee hebben sinds 2019 een relatie, hoewel hun romance erg omstreden is in Noorwegen. Eerder was Märtha Louise getrouwd met de Noorse schrijver Ari Behn, van wie ze in 2017 scheidde. Behn maakte in 2019 een einde aan zijn leven. De prinses en haar ex-man hebben samen drie dochters.

Boegeroep en omgekeerde vlaggen tijdens Prinsjesdag

Het had een groot feest moeten worden, maar dit jaar werd Prinsjesdag compleet overschaduwd. Tijdens de balkonscène zwaaiden mensen in het publiek met omgekeerde vlaggen. Ook klonk er boegeroep en bliezen mensen op fluitjes. Op het balkon zwaaiden onder meer koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia naar het publiek. Toen de Glazen Koets naar de locatie van de troonrede en terug reed, waren in het publiek ook omgekeerde vlaggen te zien en waren fluitjes en boegeroep te horen.

William had ‘brok in de keel’ na zien van beertje Paddington

Voor prins William blijft het bijzonder hoeveel mensen bloemen en kaarten achterlieten voor zijn oma koningin Elizabeth. De prins van Wales was “erg geraakt” toen hij de bloemenzee bij het stadhuis van Windsor zag. Vooral het zien van beertje Paddington kwam bij hem binnen. “Het zijn de onverwachte dingen die je raken. Door Paddington kreeg ik in een brok in mijn keel”, vertelde hij.

Paddington werd een symbool tijdens het overlijden van de Queen. Dat kwam doordat de vorstin vanwege haar troonjubileum een filmpje had opgenomen met de beroemde beer. Daarin liet Elizabeth zien dat ze in haar handtas altijd een sandwich marmelade, de favoriete snack van Paddington, bewaart. Mensen legden daarom ook veel sandwiches marmelade neer bij koninklijke residenties. Buckingham Palace deed zelfs een oproep om dat niet meer te doen.

Hoewel in het Verenigd Koninkrijk de nationale periode van rouw nog gaande is, gingen William en zijn vrouw Catherine donderdag toch aan het werk. Volgens Britse media zullen leden van het koningshuis zich tijdens deze periode toch af en toe laten zien om mensen en instellingen te bedanken voor hun steun na de dood van de koningin.

Prins Albert van Monaco spreekt de Verenigde Naties toe

Prins Albert van Monaco heeft in New York gesproken voor de Verenigde Naties, tijdens de 77e Algemene Vergadering van het internationale overlegorgaan. Hij zei onder andere dat Monaco zich hard blijft inzetten voor milieubescherming en duurzame ontwikkeling. Albert bepleitte een “solidariteitsplicht” voor alle landen om de energietransitie tot een succes te maken.

Albert was naar New York gereisd nadat hij maandag de begrafenis van de Britse koningin Elizabeth in Londen had bijgewoond. Het is onbekend of prinses Charlene met hem meereisde, zij was er in elk geval niet bij tijdens zijn toespraak voor de VN.

Prins Albert van Monaco heeft in New York gesproken voor de Verenigde Naties.