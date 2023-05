ROYALTYCHECK. Eredoctoraat voor Mathilde, neongele jurk voor Victoria en helden voor Filip

RoyaltyKoningin Mathilde, die in januari 50 werd, krijgt volgende week nog een verlaat verjaardagsgeschenk. Koning Filip zoekt helden. En de Zweedse kroonprinses Victoria schitterde in een wel erg kleurrijke outfit. Dit en meer viel op in royaltyland afgelopen week.

Eredoctoraat voor koningin Mathilde

Koningin Mathilde ontvangt volgende dinsdag een eredoctoraat van de UHasselt. Ter gelegenheid daarvan zal ze een toespraak geven in de Limburgse universiteit en vervolgens studenten spreken.

“We willen de koningin eren voor haar sterke rol om pertinente problemen in onze samenleving aan te kaarten”, zegt rector Bernard Vanheusden. “Of het nu gaat om onderwijs, mentale gezondheid of de positie van de vrouw: ze vindt steeds de juiste woorden en maakt het verschil.”

Het eredoctoraat viert twee verjaardagen: UHasselt bestaat 50 jaar en de koningin werd in januari ook 50.

Volledig scherm Koningin Mathilde was onlangs in Vietnam. © Photo News

Een “hartelijk” gesprek onder voormalige vrijgezellen

Waarover spreken gekroonde hoofden als ze elkaar na lange tijd terugzien? Prins Albert (65) van Monaco blikte in een kranteninterview terug op het “hartelijk en informeel” gesprek dat hij met de Britse koning Charles (74 ) voerde op diens receptie in Buckingham Palace, de avond voor de kroning.

“Hij herinnerde mijn echtgenote Charlène eraan dat we oude vrienden waren op begrafenissen en bruiloften. Aangezien voor deze ceremonies meestal twee mensen worden uitgenodigd en wij vrijgezellen waren, werden we vaak naast elkaar geplaatst”, vertelde Albert.

Beide staatshoofden spraken ook kort over het milieu en de oceanen. Volgens Albert kan Charles “zich niet meer zoals vroeger uitspreken over deze onderwerpen, die hem na aan het hart liggen”.

Volledig scherm Prins Albert van Monaco en de Britse koning Charles in gesprek. Op de achtergrond: groothertogin Maria Teresa van Luxemburg. © AFP

Outfit van de week: kroonprinses Victoria van Zweden

In een neongele tulejurk heeft de Zweedse kroonprinses Victoria (45) de rode loper veroverd bij de uitreiking van de belangrijkste muziekprijzen in Stockholm.

Haar opvallende outfit vond ze voor 345 euro bij de Zweedse budgetketen H&M. Haar oorbellen van juwelenmerk Shourouk, ook in knalgeel, droeg ze tien jaar geleden al en zijn inmiddels niet meer te koop. Haar zwarte pumps kocht ze voor 645 euro bij het Italiaanse luxehuis Gianvito Rossi.

Volledig scherm Kroonprinses Victoria. © Getty Images

Volledig scherm Victoria. © Getty Images

In vergelijking met Victoria viel haar familie op door soberheid. Haar ouders koning Carl XVI Gustaf (77) en koningin Silvia (79) waren donker gekleed. Haar broer prins Carl Philip (44) droeg een zwart pak en haar schoonzus prinses Sofia (38) een bloemenjurk met pastelkleurig borduursel en kanten details. Ze vond die bij het Noorse label byTiMo van Tine Mollatt, die duurzame en ethische mode nastreeft.

Volledig scherm Koning Carl XVI Gustaf en koningin Silvia. © Getty Images

Volledig scherm Prinses Sofia en prins Carl Philip. © Getty Images

Rania 3 keer aan het feest

De festiviteiten volgen elkaar op voor de Jordaanse koningin Rania (52). Afgelopen vierde ze samen met haar echtgenoot koning Abdoellah (63) dat Jordanië 77 jaar onafhankelijk is. Ook studeerde het jongste van haar vier kinderen, prins Hashem (18), af aan de middelbare school. Het hele gezin was bij de diplomauitreiking. “Jongens, kunnen we het even kalmer aandoen? Deze moeder moet op adem komen. Weer een trots familiemoment!”, liet Rania weten.

En nog deze week organiseerde de koningin een hennafeest voor haar toekomstige schoondochter, de Saoedische architecte Rajwa Al Saif (29). Zij trouwt aanstaande donderdag met haar oudste zoon en troonopvolger Hoessein (28). Zoals deze krant al schreef, reizen koning Filip en kroonprinses Elisabeth daarvoor naar de Jordaanse hoofdstad Amman. Voor Elisabeth wordt het haar eerste koninklijk huwelijk in het buitenland, wat aangeeft dat ze nu officieel deel uitmaakt van het internationaal royaltynetwerk.

Volledig scherm Abdoellah en Rania komen aan voor de viering van 77 jaar onafhankelijkheid. © AFP

Volledig scherm Rania en Abdoellah met hun pas afgestudeerde zoon Hashem. © Photo News

Volledig scherm Rania valt haar schoondochter Rajwa in de armen. © via REUTERS

Frederik viert verjaardag

De Deense kroonprins Frederik is vrijdag 55 geworden. Ter gelegenheid daarvan heeft het koninklijk paleis in Kopenhagen een nieuwe foto vrijgegeven op zijn sociale media.

De zoon en troonopvolger van koningin Margrethe was afgelopen week overigens in het Afrikaanse Niger voor een werkbezoek. Hij bezocht twee scholen in de hoofdstad Niamey die met Deens geld waren gebouwd. Daar besprak hij met leerlingen welke verwoestingen de opwarming van de aarde veroorzaken in hun land.

Frederik maakte vervolgens een speedboottocht op de rivier de Niger. De 4.180 kilometer lange stroom is van vitaal belang voor de lokale bevolking, maar wordt bedreigd door de klimaatverandering.

Volledig scherm Het Deense Hof geeft deze foto vrij om de 55ste verjaardag van kroonprins Frederik te vieren. © Instagram Deens koningshuis

Volledig scherm Frederik gaat in Niger met schoolkinderen in discussie over de klimaatverandering. © AFP

Volledig scherm Frederik (met zonnebril) maakt een tocht op de Niger. © AFP

Gezocht: helden voor koning Filip

Koning Filip (63) is op zoek naar helden: Belgen die met kleine daden een groot verschil maken. Mensen die bijvoorbeeld koken voor een zieke buurvrouw, bijles geven aan kansarme leerlingen of ander vrijwilligerswerk doen. Hij ondersteunt daarmee het burgerinitiatief BeHeroes. Via hun website kunnen tot 18 juni verhalen worden ingezonden.

Vijftig van hen - en de persoon die hen heeft genomineerd - mogen met de koninklijke familie de nationale feestdag meemaken. In september zal Filip acht van de helden op audiëntie ontvangen in zijn kasteel van Laken, ook weer samen met de persoon die hen heeft voorgedragen.

Vorige week meldden we al dat koning Filip op 21 juli zijn tiende verjaardag op de troon viert. De nationale feestdag bestaat uit de vaste onderdelen. Filip en co gaan ‘s ochtends naar het Te Deum in de kathedraal van Brussel, ‘s middags naar het defilé bij het koninklijk paleis en aansluitend naar Feest in het Park in het Warandepark.

Volgens de plannen die deze krant inkeek, wordt alles “met meer luister dan anders” georganiseerd. Het Jubelpark wordt het decor voor een speciaal concert dat in het teken van 10 jaar koningschap zal staan.

Volledig scherm Koning Filip. © Photo News

