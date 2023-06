ROYALTYCHECK. De zeeleeuw van Sofía, de verhuizing van Nikolai en de nieuwe foto van babyprinsje

RoyaltyDe Spaanse oud-koningin Sofía liet zich verleiden door een zeeleeuw. De Zweedse kroonprinses Victoria trok een traditionele jurk aan voor de nationale feestdag. En in het Groothertogdom Luxemburg viel er wat te vieren. Dit en meer viel er deze week op in royaltyland.

De koningin en de zeeleeuw

De Spaanse oud-koningin Sofía (84) bezocht het aquarium van de dierentuin van Madrid, waar ze bezweek voor de charmes van een nieuwsgierige zeeleeuw. Het dier stak zijn neus over het houten hek en liet zich gewillig aaien door de gepensioneerde vorstin.

Het bezoek vond plaats op de Werelddag van de zeeën en oceanen. Sofía was gekleed in blauwtinten, toepasselijk op een dag waarin water centraal stond. De Stichting Koningin Sofía en de dierentuin werken samen aan projecten voor het behoud van de biodiversiteit in de zeeën en oceanen.

De moeder van koning Felipe is gepassioneerd door de natuur en dieren, weten Spaanse media. Ze liet zich in het verleden fotograferen met panda’s in haar armen en hielp schildpadden vrij te laten op volle zee.

Volledig scherm Koningin Sofía met een zeeleeuw. © Photo News

Volledig scherm Sofía. © Photo News

Outfits van de week: Zweedse royals gehuld in geel en blauw

Zweden vierde dinsdag zijn nationale feestdag. Voor de festiviteiten in Stockholm waren kroonprinses Victoria (45) en haar dochter Estelle (11) gehuld in traditionele klederkracht.

Het geel en blauw, geïnspireerd op de kleuren van de Zweedse vlag, “steken goed af tegen het groen van de dennenbomen en het wit van de sneeuw”, zegt ontwerpster Märta Jörgensen. Estelle, die in de wieg is gelegd om ooit koningin te worden, draagt zich een paar maanden trouwens een bril.

De nationale feestdag was extra bijzonder, doordat het 500 jaar geleden is dat Gustaaf I werd uitgeroepen tot eerste koning van Zweden. Dit jaar wordt nog een jubileum gevierd: koning Carl XVI Gustaf, vader van Victoria, zit 50 jaar op de troon.

Volledig scherm Victoria en dochter Estelle op de nationale feestdag in Zweden. © Photo News

Volledig scherm Ook Victoria's echtgenoot prins Daniel en hun tweede kind Oscar waren erbij. © Getty Images

Nikolai verhuist even naar Australië

De Deense graaf Nikolai (23) verhuist tijdelijk naar Australië voor zijn studies. De kleinzoon van koningin Margrethe zal vanaf begin augustus een semester een cursus volgen aan de technologie-universiteit van Sydney, als onderdeel van zijn opleiding aan de Copenhagen Business School.

Nikolai neemt zijn vriendin Benedikte mee naar Australië. Hij leerde de bankiersdochter in 2018 kennen op de middelbare school. Ze zijn sindsdien — intussen vijf jaar — onafschankelijk. Nikolai en Bendikte schreven zich samen in aan de Copenhagen Business School. In 2021 volgden ze samen een semester bedrijfskunde in Parijs, waar zijn vader prins Joachim werkte op de Deense ambassade.

Volledig scherm Nikolai. © Photo News

Nikolai kwam vorig jaar in het wereldnieuws als een van de vier kleinkinderen die door toedoen van koningin Margrethe hun titel van prins(es) verloren. “Het is een vreemd gevoel en ik had het liever niet meegemaakt. Maar het is zoals het is”, zei hij daarover in een interview. Toch koestert hij geen wrok. “Koningin Margrethe blijft voor mij bovenal mijn oma.” De 83-jarige vorstin wilde met haar drastische beslissing het koningshuis verkleinen en moderniseren.

De royal raakte eerder al bekend als model. Hij liep catwalkshows voor Dior, Burberry en Fila in Parijs, Londen en Milaan en hij poseerde voor verschillende covers van onder meer modeblad ‘Vogue’.

Volledig scherm Nikolai op de catwalk bij Dior. © Photo News

Nieuwe foto van pas gedoopt prinsje

Het Luxemburgse Hof heeft een nieuwe gezinsfoto van kroonprins Guillaume (41) en kroonprinses Stéphanie (38) vrijgegeven na de doop van hun jongste kind, prins François. De jongen werd op 27 maart dit jaar geboren. Het koppel had al een zoon: prins Charles (3).

François werd vorige week zaterdag gedoopt. De groothertogelijke familie was erbij, en ook de familie van Stéphanie, een Belgische die in een gezin van acht is opgegroeid in Henegouwen. De ceremonie, die niet op voorhand was aangekondigd, vond plaats in de kerk van het plaatsje Fischbach. Daar woont het erfgroothertogelijk gezin. De nieuwe foto is vermoedelijk genomen na de doopplechtigheid bij hen thuis in het kasteel van Fischbach.

Volledig scherm Kroonprinses Stéphanie met de pas gedoopte prins François op haar schoot. En kroonprins Guillaume met prins Charles. © Luxemburgs Hof / Kary Barthelmey

Spaanse koning naar stierenvechten

Het is een omstreden maar nog steeds razendpopulaire traditie in Spanje: het stierenvechten. Koning Felipe (55) was eregast bij de Corrida de la Prensa in Madrid, waarmee het beroemde stierenvechtenfestival van San Isidro werd afgesloten.

Bij aankomst in de arena werd Felipe verwelkomd met eenstaande ovatie. De twee stierenvechters boden hun eerste dier aan de koning aan. “Majesteit, ik vraag u om de moed niet te verliezen bij alles wat Spanje nodig heeft. Het is voor u”, sprak een van beiden, Paco Ureña.

Spannend werd het toen Ureña later werd omvergeduwd door zijn stier. Hij liep een zware hersenschudding op.

Volledig scherm Felipe bij het stiervechten. © Photo News