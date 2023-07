ROYALTYCHECK. De verborgen boodschap van Letizia, de onvolmaaktheid van Sofia en de afwezigheid van Charlène

RoyaltyDe meest opvallende outfit van de week was zonder twijfel die van de Spaanse koningin Letizia. Met haar blouse zond ze een verborgen boodschap uit. De Zweedse prinses Sofia charmeerde dan weer door ongeschminkt te poseren. Haar volgers merkten zelfs op hoe een ‘onvolmaaktheid’ was te zien. En de vraag keert terug: waar is Charlène van Monaco? Dit en meer viel er deze week op in royaltyland.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Letizia van Spanje steunt Oekraïne op subtiele wijze

In het koninklijk paleis in Madrid heeft de Spaanse koningin Letizia (50) prijzen voor jeugdliteratuur uitgereikt. Voor de gelegenheid droeg ze een rode blouse met pofmouwen van het Oekraïense merk Etnodim, die in hun webshop verkocht wordt voor 130 euro. Op de linnen stof zijn bloemen geborduurd.

Etnodim uit Kiev is een merk van etnische kleding. “We combineren traditionele afbeeldingen met symbolen van de moderne geschiedenis van ons land”, schrijven ze op hun site. “We kijken naar het verleden om de stijl van een nieuwe generatie te creëren.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Letizia in een Oekraïense blouse. © Photo News

Het is de tweede keer dat Letizia op subtiele manier haar solidariteit met Oekraïne toont door traditionele kleding uit dat land aan te trekken. Kort na het uitbreken van de oorlog vorig jaar verscheen ze in een vyshyvanka: een traditionele, geborduurde blouse die al honderden jaren deel uitmaakt van de Oekraïense cultuur.

Het kan weken tot zelfs maanden duren voordat zo’n kledingstuk met de hand is gemaakt. De vyshyvanka is zo ingebakken in de Oekraïense cultuur dat er op 19 mei zelfs een dag aan is gewijd.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Letizia, vorig jaar in haar vyshyvanka. © Photo News

VN-topfiguren bij Filip en Mathilde

Koning Filip (63) en koningin Mathilde (50) hebben in het koninklijk paleis in Brussel twee topfiguren van de Verenigde Naties ontvangen. Ze nodigden secretaris-generaal António Guterres (74) en zijn adjunct Amina Mohammed (62) uit voor een audiëntie.

Vooral Mathilde was in haar nopjes, want zij is nauw betrokken bij de VN. Zo verdedigt ze de ontwikkelingsdoelstellingen van de internationale organisatie, om tegen 2030 honger, armoede en onrecht uit te roeien. Ze doet dat samen met andere bekende ambassadeurs als Shakira (46), Messi (36) en de Zweedse kroonprinses Victoria (46). Daarnaast is Mathilde erevoorzitter van kinderrechtenorganisatie Unicef in België.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Filip en Mathilde ontvangen VN-topfiguren Amina Mohammed en António Guterres. © BELGA

“Natuurlijke” Sofia charmeert

De Zweedse prins Carl Philip (44), zoon van koning Carl Gustaf, heeft op zijn sociale media een vakantiefoto met zijn gezin gedeeld. Hij poseert samen met zijn echtgenote prinses Sofia (38) en hun zonen Alexander (7), Gabriël (5) en Julian (2). Bijschrift, vertaald uit het Zweeds: “Zomerse groetjes van ons.”

Het bericht haalde op Instagram vlot 58.000 duimpjes. In de commentaarsectie krijgt Sofia de meeste — eensluidend positieve — reacties omdat ze ogenschijnlijk naturel poseert. Zonder make-up en foundation. Volgers van het prinsenpaar zien op haar kin zelfs een lichte onvolkomenheid die ze niet heeft weggepoederd.

(lees verder onder de Instagram-post)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Albert op Wimbledon - wéér zonder Charlène

Prins Albert (65) van Monaco werd deze week gesignaleerd op de tribunes van het tennistoernooi van Wimbledon in Engeland. Hij zag de Tunesische speelster Ons Jabeur de Kazachse Elena Rybakina verslaan in de kwartfinales.

Zijn echtgenote prinses Charlène (45) was er niet bij. Wéér niet. Zij is intussen al drie weken niet meer in het openbaar gezien. Charlène gaf in de tussentijd geen teken van leven op haar huwelijksverjaardag en vorige week was ze als enige Grimaldi afwezig op een emotionele familiebijeenkomst. Het leidde opnieuw tot geruchten over een mogelijke scheiding.

Op Wimbledon was Albert vergezeld door Mélanie-Antoinette Costello de Massy (38). Zij is de dochter van zijn nicht Elizabeth-Ann de Massy (1947-2020). Mélanie-Antoinette werd na de dood van haar moeder uitgeroepen tot voorzitter van de Monegaskische Tennisfederatie.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Albert met zijn nicht Mélanie-Antoinette. © ANP / EPA

Prins debuteert op het witte doek

De Griekse prins Achileas-Andreas (22) werkt aan zijn acteercarrière. Hij is momenteel in de bioscoop te zien in de Hollywoodkomedie No hard feelings met actrice Jennifer Lawrence (32).

Op zijn Instagram-profiel roept ‘Achi van Griekenland’ zijn 448.000 volgers op de film te gaan bekijken. “Trots op mijn bijrol (in mijn eerste film)”, schrijft hij bij een foto, waarop hij poseert bij de affiche van No hard feelings. Eerder acteerde hij in een paar afleveringen van de tv-serie Love, glory and beauty.

(lees verder onder de Instagram-post)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Achileas is de kleinzoon van de laatste koning van Griekenland, Constantijn II. Die verloor in 1973 zijn troon bij de afschaffing van de monarchie. Begin dit jaar overleed hij. Prins Pavlos (56), vader van Achileas, staat sindsdien aan het hoofd van de Griekse koninklijke familie.

Vorige week al haalde zijn zus Maria-Olympia (26) deze rubriek. Het model was op de Parijse modeweek de ster bij Giambattista Valli (57). Op de catwalk van de Italiaanse modeontwerper mocht ze het defilé met de haute couture-collectie afsluiten in het pronkstuk: een pompeuze, tule jurk in het roze.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Maria-Olympia op de catwalk van Giambattista Valli. © Photo News

Zevende kleinkind voor groothertog op komst

De Luxemburgse groothertog Henri (68) en groothertogin María Teresa (67) worden voor de zevende keer grootouders. Hun zoon prins Félix (39) en schoondochter prinses Claire (38) verwachten namelijk hun derde kind, zo maakte het Hof bekend, zonder te verduidelijken wanneer ze is uitgerekend.

Het koppel heeft al een dochter van 9, Amalia, en zoon van 6, Liam. Félix is inmiddels tien jaar getrouwd met de Duitse Claire Lademacher, met wie hij een teruggetrokken bestaan leidt in Frankfurt. Ze beheren een wijndomein in het zuiden van Frankrijk, zij heeft ook een kledinglijn voor kinderen.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Claire en Félix. © Photo News

Koninklijk bezoek voor Robbie Williams

We blijven in het Groothertogdom Luxemburg, waar Robbie Williams een openluchtconcert gaf in koninklijke aanwezigheid. Kroonprins Guillaume (41) en kroonprinses Stéphanie (38) ontmoetten de Britse zanger in zijn kleedkamer en namen daarna plaats in de tribune voor het optreden.

“Wat een show”, schreven Guillaume en Stéphanie na afloop op de site van het Groothertogelijke Hof. “Op 49-jarige leeftijd gaf Robbie een indrukwekkend optreden dat zijn reputatie eer aan deed, door tracks van zijn album XXV en zijn grootste hits te mixen.”

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm De Luxemburgse kroonprins William begroet Robbie Williams. © Luxemburgs Hof/ Kary Barthelmey

Volledig scherm Robbie Williams (midden) poseert met onder anderen kroonprins Guillaume. © Luxemburgs Hof/ Kary Barthelmey