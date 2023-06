ROYALTYCHECK. De ‘power suit’ van Catherine, de taart voor Rainier en de handkus van Felipe

royaltyDe Britse prinses Catherine volgt in haar outfits voor werkbezoeken de koninklijke modetrend. Prins Albert van Monaco liet zijn kinderen een taart aansnijden voor een speciale gelegenheid. En de Spaanse koning Felipe had een hartelijk onderonsje met Hillary Clinton. Dit en meer viel er deze week op in royaltyland.

Charles bedankt matrozen

De Britse koning Charles (74) heeft een onderscheiding uitgereikt aan 150 soldaten van de marine. Hij bedankte hen zo voor hun inzet tijdens de uitvaart van koningin Elizabeth, in september vorig jaar in Londen. De mariniers en matrozen begeleidden de affuit waarop de kist van zijn moeder rustte. De uitreiking van de insignes gebeurde op de binnenplaats van Windsor Castle, waar de mariniers in een optocht waren aangekomen.

Volledig scherm Charles reikt de insignes uit. © Photo News

Volledig scherm De medailles van de zogeheten Royal Victorian Order. © Photo News

Volledig scherm Mariniers begeleiden de kist van koningin Elizabeth bij haar uitvaart. © Photo News

Outfit van de week: Catherine, prinses van Wales

Catherine (41), prinses van Wales, heeft voor een werkbezoek in Londen een roze broekpak van het Britse modehuis Alexander McQueen aangetrokken. Daarmee onderstreepte ze haar liefde voor ‘power suits’, oordelen mode-experts in de krant ‘Daily Mail’. Ze stellen vast dat zulke outfits almaar populairder worden onder vrouwelijke royals, omdat ze er trendy mee voor de dag komen en tegelijk laten zien dat ze hun werk serieus nemen.

In Londen ontmoette Catherine mantelzorgers die kinderen van hun familieleden of vrienden opvoeden. Volgens een expert in kleurenpsychologie koos ze bewust voor roze, om de stemming te verlichten en een boodschap van hoop uit te stralen.

Volledig scherm Catherine aan het werk in Londen. © Photo News

Volledig scherm Catherine in gesprek met mantelzorgers die verwaarloosde kinderen van familie of vrienden opvangen. © Getty Images

Zweedse koningin ereburger in Duitsland

De Zweedse koningin Silvia (79) is ereburger van de Duitse stad Heidelberg geworden. Tijdens een ceremonie in het stadhuis ontving ze haar onderscheiding uit handen van de burgemeester. Silvia Sommerlath, dochter van een Duitser en een Braziliaanse, werd in december 1943 geboren in Heidelberg.

Tijdens de Olympische Zomerspelen van 1972 in München, waar ze als hostess en tolk voor de vips werkte, ontmoette Silvia de toenmalige Zweedse kroonprins — en latere koning — Carl Gustaf. Het koppel trouwde vier jaar later. Ze hebben drie kinderen en acht kleinkinderen. Silvia komt nog geregeld in Heidelberg, maar altijd incognito, vertelde ze.

Volledig scherm Silvia bij haar terugkeer in haar geboortestad Heidelberg. © AP

Volledig scherm Silvia krijgt felicitaties van de burgemeester van Heidelberg. © AP

100ste geboortedag Rainier herdacht

Prins Rainier III van Monaco zou afgelopen week honderd zijn geworden. Een comité onder leiding van zijn jongste dochter prinses Stéphanie (58) organiseert daarom verschillende herdenkingsactiviteiten. Zo lieten ze een taart maken, die werd aangesneden door Jacques en Gabriella, de achtjarige tweeling van prins Albert (65) en prinses Charlène (45).

Volledig scherm Prinses Stéphanie (dochter van Rainier), prins Albert (zoon) en zijn vrouw prinses Charlène volgen hoe Jacques en Gabriella - de kinderen van Albert en Charlène - een taart aansnijden. © Photo News

Rainier werd op 31 mei 1923 geboren. Mede door zijn huwelijk met de legendarische Hollywoodactrice Grace Kelly zette hij Monaco op de wereldkaart. Rainier, die ruim 55 jaar regeerde over het ministaatje, stierf in 2005 en werd opgevolgd door zoon Albert.

Volledig scherm Prins Rainier III en Grace Kelly. © Bettmann Archive.

Felipe ontvangt Hillary Clinton

De Spaanse koning Felipe (55) heeft Hillary Clinton (75) ontvangen in zijn Zarzuelapaleis in Madrid. De twee hadden het duidelijk naar hun zin, zo blijkt uit foto’s waarop de vorst haar verwelkomt met een handkus. De Amerikaanse politica was in Spanje om deel te nemen aan een symposium over internationale zaken.

Clinton was first lady van de Verenigde Staten, toen haar echtgenoot Bill Clinton twee ambtstermijnen president was (1993-2001). Onder Barack Obama was ze vier jaar minister van Buitenlandse Zaken (2009-2013). In 2016 maakte ze kans om de eerste vrouwelijke president te worden, maar ze werd geklopt door Donald Trump.

Volledig scherm Felipe en Hillary Clinton. © Getty Images

Volledig scherm Felipe en Hillary Clinton. © WireImage

Volledig scherm Felipe en Hillary Clinton. © Getty Images