ROYALTYCHECK. De power look van Catherine en scheidingsgeruchten over Charlene en Albert

Royalty Prinses Iman van Jordanië treedt in het huwelijk: bruid is bijna een exacte kopie van koningin Rania

Feest in Jordanië. Prinses Iman (26) trouwt er zondag met haar verloofde Jameel (28), zeven maanden na hun verloving. De details worden angstvallig geheim gehouden - zelfs de datum werd pas vorige week bekendgemaakt -, maar één ding is zeker: dankzij haar moeder koningin Rania (52), vaak ‘s werelds best geklede royal genoemd, zal Iman een oogverblindende bruid worden. Dit is wat we al weten over het grootse huwelijk.