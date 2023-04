ROYALTYCHECK. De nieuwe foto van William en Kate, de hartverwarmende oproep van Carl Philip en de zomerse jurk van Mary

RoyaltyFeest in het Verenigd Koninkrijk: prins William en prinses Catherine vieren hun huwelijksverjaardag en doen dat met een nieuwe officiële foto. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is weer aan het werk na haar ziekteverlof. En de Zweedse prins Carl Philip heeft een oproep tot meer tolerantie gelanceerd. Die komt geen dag te vroeg, zo bewijzen de schampere commentaren over het kapsel van zijn zoontje. Dit en meer viel er deze week op in royaltyland.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Mette-Marit weer aan het werk na ziekte

De Noorse kroonprinses Mette-Marit (49) is weer aan het werk, nadat ze vorige week enkele afspraken moest afzeggen wegens ziekte. Met haar schoonmoeder koningin Sonja onthulde ze in Oslo een tien meter hoog beeldhouwwerk dat een spin moet voorstellen. Ondanks de regen liep ze met een stralende glimlach rond.

Mette-Marit lijdt aan een vrij zeldzame vorm van de chronische ziekte longfibrose, waardoor ze vaak kortademig is en zich moe en lusteloos voelt. Of haar afwezigheid van vorige week daarmee te maken heeft, is onduidelijk.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm De regen deerde Mette-Marit niet. © Getty Images

Volledig scherm Mette-Marit poseert met schoonmoeder Sonja bij de metershoge spin. © Getty Images

Zweedse prins doet oproep: “Wees zoals je bent!”

De Zweedse prins Carl Philip (43), zoon van koning Carl Gustaf, woonde met zijn gezin een première in de Koninklijke Opera in Stockholm bij. “In de voorstelling kreeg het publiek - jong en wat ouder - de altijd even belangrijke boodschap te horen: het is oké om precies te zijn wie je bent”, schreef hij daar achteraf over op zijn Instagram-account.

Op één van de foto’s kijkt Carl Philip naar zijn zoon Alexander (7), die tegenwoordig lang haar heeft en dat in een paardenstaart draagt. En dat lokt bij sommigen negatieve reacties uit. “Is dit een meisje of een jongen?”, reageert een volger. “Je moet zijn haar afknippen”, schrijft een ander. De commentaren illustreren dat de oproep van de prins — om wat toleranter te zijn voor elkaar — broodnodig is.

(lees verder onder de foto)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

William en Catherine 12 jaar getrouwd

Een week voor de kroning van koning Charles III (74) en koningin Camilla (75) is het al feest in het Verenigd Koninkrijk. Prins William (40) en prinses Catherine (41) vieren hun twaalfde huwelijksverjaardag.

Naar aanleiding daarvan postten ze op hun sociale media een nieuwe foto. Daarop poseren ze lachend met hun armen om elkaar. De foto werd op een zonnige dag gemaakt - getuige de zonnebrillen - tijdens een fietstocht door velden.

(lees verder onder de Instagram-post)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Prins William en Kate Middleton - nu Catherine, prinses van Wales - leerden elkaar kennen als universiteitsstudenten in Schotland. Na een relatie van tien jaar stapten ze op 29 april 2011 in het huwelijksbootje in Westminster Abbey in Londen, waar volgende zaterdag ook de kroning plaatsvindt. Na de kerkdienst verschenen ze op het balkon van Buckingham Palace.

Catherine is trouwens het populairste lid van het Britse koningshuis, blijkt uit een nieuwe peiling in het Verenigd Koninkrijk. 38 procent van de ondervraagden zette haar op één. William werd tweede in het onderzoek met 34 procent. “De kleinkinderen van koning Charles” (27 procent) eindigden gezamenlijk op de derde plaats. Prinses Anne (72), de zus van Charles, kreeg 25 procent van de stemmen. Koning Charles (20 procent) werd pas vijfde.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm William en Kate op hun huwelijksdag: de balkonscène in Buckingham Palace, mét kus. © Photo News

Kroonprinses Mary zomers gekleed op eiland

De Deense kroonprinses Mary (51) bracht een werkbezoek aan Vanuatu, een eilandengroep in de Stille Zuidzee, om de gevolgen van de klimaatverandering te bestuderen. Het land werd onlangs getroffen door twee cyclonen en twee aardbevingen. Op het strand ging Mary gekleed in een kleurrijke maxirok en wit overhemd, gecombineerd met lange, blauwe oorbellen.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Mary op Vanuatu. © via REUTERS

Volledig scherm De lange, blauwe oorbellen van Mary. © AFP

Na Vanuatu reisde de kroonprinses door naar Fiji. De eilanden Vanuatu en Fiji behoren tot de groep van kleine ontwikkelingslanden die steeds meer de gevolgen ondervinden van de wereldwijde klimaatverandering. Als kandidaat voor de VN-Veiligheidsraad benadrukt Denemarken dat de eilanden een sterke stem hebben in de wereldwijde klimaatonderhandelingen en op het gebied van internationale vrede en veiligheid.

Als afsluiter van haar tour hield Mary nog halt in Sydney. Dat was het eerste officiële bezoek van Mary aan haar geboorteland Australië in tien jaar.

LEES OOK: