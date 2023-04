ROYALTYCHECK. De moedervlek van koning Harald, de oude das van prins Edward en T-shirts voor Amalia

RoyaltyDe Nederlandse kroonprinses Amalia (19) gaat door een moeilijke periode door bedreigingen van de maffia en schandelijke commentaren over haar lichaam. Hoe steunen de Nederlanders haar? Waarom loopt de Noorse koning met een pleister op zijn wang rond? En wat is er zo bijzonder aan de ring van een Deense prinses op de foto’s voor haar zestiende verjaardag? Dit en meer viel er deze week op in royaltyland.

Koning laat moedervlek verwijderen

De Noorse koning Harald (86) loopt rond met een pleister op zijn rechterwang, nadat hij een opvallende moedervlek heeft laten verwijderen. Die heeft de vorst al sinds de jaren ‘80 en was de voorbije jaren groter geworden.

Harald heeft van jongs af aan een zwak voor zeilen. Volgens Noorse media is hij daardoor blootgesteld aan veel zonnestraling, “wat niet optimaal is voor wie een grote moedervlek op de wang heeft”.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Harald loopt met een pleister op zijn wang rond (links), nadat hij zijn moedervlek (rechts) liet verwijderen. © Facebook Noors koningshuis / Photo News

Prins Edward met 30 jaar oude das

Koninklijke recyclage van de bovenste plank. De Britse prins Edward (59) deed deze week een das van minstens dertig jaar oud aan. Hij verscheen er in 1993 voor het eerst mee op het huwelijk van zijn neef David Armstrong-Jones, de zoon van prins Margaret zaliger. Deze week hergebruikte hij hem voor een lunch in de tuinen van Westminster Abbey in Londen, om de kroning van zijn oudste broer koning Charles (74) op 6 mei voor te bereiden.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Twee keer prins Edward, met bijna 30 jaar verschil. Links: op een receptie deze week. Rechts: op een huwelijk in 1993. © AP / Getty Images

Nederlanders steunen kroonprinses met T-shirts “Love Amalia”

In de aanloop naar Koningsdag in Nederland brengt winkelketen Hema T-shirts op de markt met het opschrift “Love Amalia”. Bedoeling is de 19-jarige troonopvolgster een hart onder de riem te steken.

Kroonprinses Amalia heeft weinig vrijheid in haar studententijd aan de universiteit van Amsterdam. Doordat ze bedreigd wordt door de maffia, kan ze niet meer op kot gaan. Bovendien is de dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima geregeld het slachtoffer van bodyshaming.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Met het T-shirt “Love Amalia” kunnen Nederlanders hun steun voor de kroonprinses tonen. © Hema / Photo News

Voor Koningsdag trekt de koninklijke familie komende donderdag naar Rotterdam. In de week voor die hoogdag van de Nederlandse monarchie vond afgelopen donderdag al het Koningsdagconcert plaats in de evenementenhal Ahoy in de havenstad. Amalia wandelde de zaal binnen in het gezelschap van haar zus Ariane (16). Hun aanwezigheid was een verrassing, want van tevoren was alleen de komst van Willem-Alexander en Máxima aangekondigd.

Amalia droeg overigens een blauwe jas van het Belgische modehuis Natan, boven een midi-jurk van het Britse merk L.K. Bennett. Zij is al een paar keer gespot in kleding van Natan. Dat adres kent ze via haar mama Máxima, die vaste klant is bij de Brusselse modeontwerper Edouard Vermeulen. Ook ‘onze' koningin Mathilde shopt het grootste gedeelte van haar garderobe bij Natan.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Ariane en Amalia. © Photo News

Volledig scherm Amalia zat in het publiek tussen moeder Máxima en zus Ariane. © Brunopress

Volledig scherm Na het concert ontmoette de koninklijke familie de artiesten. Op de voorgrond: Amalia. Achter haar: grootmoeder Beatrix. © Brunopress

Sweet Sixteen: Isabella van Denemarken

Prinses Isabella van Denemarken werd vrijdag 16 jaar. Om die verjaardag te vieren, gaf het koninklijk paleis in Kopenhagen twee nieuwe foto’s van de tiener vrij. Ze poseert in een beige coltrui en zwarte broek op een krukje en heeft de haren los over haar schouders hangen.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Isabella op haar verjaardagsfoto. © Deens koningshuis / Franne Voigt

Opmerkzame royaltyfans merkten op dat Isabella een bijzondere ring draagt waarop een woord met drie letters staat. Afhankelijk van de draagrichting is ‘WOW' of ‘MOM’ te lezen. Het wordt beschouwd als een eerbetoon aan haar ‘mom’ (moeder) kroonprinses Mary. De ring komt van de Deense ontwerpster Maria Black.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De ring van prinses Isabella. © Deens koningshuis / Franne Voigt

Isabella is het tweede van vier kinderen van kroonprins Frederik (54) en kroonprinses Mary (51). Die hebben nog een oudere zoon Christian (17), die ooit koning van Denemarken wordt, en de tweeling Josephine en Vincent (12). Isabella zit momenteel in het vierde middelbaar op een privéschool in Kopenhagen.

Monaco herdenkt 100ste geboortedag van Rainier

Monaco herdenkt op 31 mei dat prins Rainier dan zijn 100ste verjaardag zou hebben gevierd. Vanaf die dag zullen vijf maanden lang activiteiten in het vorstendom worden georganiseerd ter nagedachtenis van het voormalige staatshoofd.

Ook wordt een herdenkingspostzegel uitgebracht. Zijn zoon prins Albert (65) en jongste dochter prinses Stéphanie (58), die het organisatiecomité voor 100 jaar Rainier aanstuurt, controleerden deze week in de drukkerij de drukproeven.

Rainier werd op 31 mei 1923 geboren. Mede door zijn huwelijk met de legendarische Hollywoodactrice Grace Kelly zette hij Monaco op de wereldkaart. Rainier, die ruim 55 jaar regeerde over het ministaatje, stierf in 2005 en werd opgevolgd door zoon Albert.

Volledig scherm Albert inspecteert een proefdruk met de postzegels. Links: Stéphanie kijkt over zijn schouder mee. © Getty Images

Volledig scherm Albert en Stéphanie. © Getty Images

Volledig scherm Prins Rainier en Grace Kelly brachten de glamour naar Monaco. © Bettmann Archive

