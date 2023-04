ROYALTYCHECK. De koning & de metalband en de prijzige outfit van Máxima

RoyaltyDeze week waren alle ogen gericht op de Britse koning Charles, die z'n eerste officiële staatsbezoek afwerkte in Duitsland. Daar hoorde ook een bijzondere ontmoeting bij, met een Duitse metalband. Wie ook in het oog liep, was de Nederlandse koningin Máxima. Al kreeg zij vooral kritiek op haar kledingkeuze.

Mathilde op begrafenis van oom Raoul

Koningin Mathilde woonde gisterochtend de uitvaartdienst van haar oom Raoul d’Udekem d’Acoz bij. Ze moest daarvoor haar werkagenda aanpassen. De viering van 25 jaar Child Focus in Brussel begon en eindigde vroeger dan gepland, zodat ze op tijd in de kerk van het Henegouwse Enghien kon zijn. Mathilde was uitgenodigd als erevoorzitter van dat centrum voor vermiste en misbruikte kinderen. In de late namiddag trok ze nog naar een tentoonstelling over Egypte. Haar oom en dooppeter Raoul overleed vorige week vrijdag op 87-jarige leeftijd.

Volledig scherm Koningin Mathilde woonde de begrafenis van haar oom, Raoul d’Udekem d’Acoz, bij © BELGA

Ontmoeting van de week: koning Charles ontmoet een Duitse metalband

Koning Charles is in Duitsland, op z'n eerste officiële staatsbezoek als koning. In Hamburg ontmoette hij vrijdag de gothic metalband Lord of the Lost. Die nemen dit jaar met het nummer ‘Blood & Glitter' deel aan het Songfestival. De ontmoeting levert in ieder geval bijzondere beelden op.

Volledig scherm Charles ontmoet Lord of the Lost © Photo News

Volledig scherm Charles ontmoet Lord of the Lost © Photo News

Outfit van de week: Máxima van Nederland

De Nederlandse koningin Máxima (51) heeft in Utrecht de Week van het geld geopend. Het thema van dit jaar is ‘Bedwing de bling’, om jongeren te leren omgaan met centen. Op haar deelname kreeg Máxima kritiek, omdat ze de bling vaak niet kan bedwingen. Ook voor deze gelegenheid was ze duur gestyled. Haar paarse jurk van Victoria Beckham kost 800 à 1.000 euro, haar pumps van Gianvito Rossi 590 euro. Máxima droeg voorts een nieuwe, camelkleurige jas. Haar oorbellen met glimmende edelstenen kwamen van het luxemerk JAR Paris.

Volledig scherm © Reporters / DPA

Cijfer van de week: 0 afspraken

De Deense koningin Margrethe (82) heeft 0 afspraken in haar werkagenda staan. Die was de komende weken al leeg. Het Hof in Kopenhagen maakte nu ook bekend dat een reeks bezoeken in mei en juni zijn uitgesteld naar 2024, omdat Margrethe langer dan voorzien moet revalideren. De vorstin onderging vijf weken geleden een zware rugoperatie.

Volledig scherm Margrethe © AP

