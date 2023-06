ROYALTYCHECK. De ‘haat’ tegen Camilla, de koninklijke onderonsjes en de zwangerschap van de Himalaya-koningin

ROYALTYWie haat koningin Camilla stiekem? Welke koningen en koninginnen kwamen elkaar tegen? En welk bijzonder nieuws had de ‘Kate Middleton van de Himalaya’ te melden? Dit en meer viel er deze week op in royaltyland.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wie haat Camilla stiekem?

De Britse koningin Camilla (75) heeft in Londen een festival van haar boekenclub geopend in een outfit die de meningen verdeelde. Ze verscheen in een jumpsuit met wijde pijpen, in haar lievelingskleur blauw. Mode-ontwerpster Anna Valentine had hem op maat van de koningin gemaakt.

Maar het eendelige kledingstuk viel niet bij iedereen in de smaak. “De persoon die haar heeft overtuigd deze jumpsuit te dragen, moet haar stiekem haten”, was te lezen op Twitter. Camilla droeg deze outfit eerder bij het concert in de tuin van Windsor Castle, de dag na de kroning van haar echtgenoot koning Charles (74).

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Camilla in jumpsuit. © Photo News

Camilla heeft haar eigen boekenclub, de Queen’s Reading Room, om “de waardering voor literatuur” te vergroten. Ze lanceerde het initiatief begin 2021 op Instagram en heeft inmiddels 160.000 volgers.

Voor het eerst organiseerde ze ook een festival, waarvan ze het startschot gaf in het bijzijn van enkele bekende goede vriendinnen. Actrice Dame Judi Dench (88) besprak haar levenslange fascinatie voor Shakespeare en Joanna Lumley (77) las voor uit een boek.

De koningin kwam echter te laat voor de start van het evenement, omdat ze werd opgehouden in het verkeer op de snelweg. Gelukkig was koning Charles al ter plekke in Hampton Court Palace om de gasten te ontvangen.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Camilla begroet goede vriendin Judi Dench. © AFP

Volledig scherm Joanna Lumley, bekend van 'Absolutely Fabulous', leest voor op het boekenfestival. © Photo News

Koningen ontmoeten elkaar

Monarchen van overal ter wereld hebben deze week op het hoogste niveau contact met elkaar gehad. De Nederlandse koning Willem-Alexander (56) ontmoette in Madrid zijn Spaanse collega en goede vriend koning Felipe (55). Ze vierden de 375ste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen hun landen.

Beide vorsten volgden ook activiteiten over energie. Spanje koestert de ambitie om pionier te worden in de productie van groene waterstof en wil de export naar Nederlandse havens stimuleren. “De Spaanse zon zal binnenkort het koude noorden verwarmen en onze industrie helpen te vergroenen”, zei Willem-Alexander in een speech.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Willem-Alexander en Felipe. © ANP

Willem-Alexander komt aanstaande week drie dagen op staatsbezoek naar België (20-22 juni). Hij en koningin Máxima zijn daarvoor uitgenodigd door koning Filip en koningin Mathilde.

Filip (63) op zijn beurt was afgelopen week in Jordanië. Hij had een privédiner met koning Abdoellah (61) en bleef in een van diens paleizen overnachten. ‘s Anderdaags woonden ze samen een militaire oefening van Jordaanse en Belgische elitetroepen bij.

De ontmoeting Abdoellah draagt bij tot de opwaardering van het internationale prestige van Filip. De Jordaanse koning leidt een stabiel land in een woelige regio, het Midden-Oosten, en wordt algemeen beschouwd als bondgenoot van het Westen.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Filip en Abdoellah. © Photo News

Ook in Scandinavië was er een koninklijk onderonsje. De Deense koningin Margrethe (83) had de Noorse koning Harald (86) en koningin Sonja (85) op staatsbezoek.

Op het staatsbanket zei Harald in zijn rede: “De hechte familie- en vriendschapsbanden tussen onze koningshuizen betekenen veel voor de koningin en mij. Ik ben dankbaar dat deze ook via onze kinderen en kleinkinderen worden voortgezet. Het is van grote waarde.”

Volledig scherm Harald geeft op het staatsbanket in Kopenhagen een speech voor Margrethe. © AFP

Volledig scherm Margrethe in een fleurige jurk. © via REUTERS

Het staatsbezoek was trouwens op een pijnlijke manier begonnen voor Harald. Bij aankomst struikelde hij over de rode loper, net voor de ogen van gastvrouw Margrethe. Gelukkig kon iedereen lachen om de koninklijke uitschuiver. “Ik ben hier aangekomen met diepe bewondering voor je”, sprak Harald tegen Margrethe. Waarop Margrethe reageerde: “Verwacht niet hetzelfde van mij.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Harald komt ten val, voor de voeten van Margrethe. © EPA / via REUTERS

‘Kate Middleton van Himalaya’ weer zwanger

Heugelijk nieuws uit Bhutan, dat bekendstaat als het gelukkigste land ter wereld. Koning Jigme Khesar Namgyel (43) heeft aangekondigd dat zijn echtgenote koningin Jetsun Pema (33) zwanger is van hun derde kind. Zij is uitgerekend voor dit najaar. Het koninklijk paar heeft al twee zonen van zeven en drie jaar.

Bhutan is een klein koninkrijk in Zuid-Azië met 770.000 inwoners, dat is ingesloten tussen China en India. Jetsun Pema wordt de ‘Kate Middleton van de Himalaya’ genoemd. Ze werd geboren in een lokale adellijke familie en opgeleid in het Verenigd Koninkrijk. Ze trouwde in 2011, in hetzelfde jaar als Kate Middleton (nu prinses Catherine) met de Britse prins William. Jetsun Pema is ambassadeur voor het milieuprogramma van de Verenigde Naties.

(lees voort onder de foto’s)

Volledig scherm Koningin Jetsun Pema met zoontje Gyalsey Ugyen Wangchuck. © Reporters / PPE

Volledig scherm Koning Jigme Khesar Namgyel en koningin Jetsun Pema met hun twee kinderen. © AFP

Astrid huldigt tuin van ziekenhuis in

Prinses Astrid (61) woonde in Brussel de festiviteiten voor het honderdjarig bestaan van het Universitair Ziekenhuis Brugmann bij. De eerste steen daarvan werd gelegd door haar overgrootouders koning Albert I en koningin Elisabeth.

Astrid huldigde het nieuwe arboretum van landschapsarchitect Bas Smets in. Ter gelegenheid van het jubileum zijn daar 100 bomen geplant. De prinses bezocht aansluitend de dienst neurorevalidatie en ergotherapie en sprak met patiënten.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Astrid. © BELGA

Volledig scherm Astrid krijgt uitleg over het park van het ziekenhuis. © BELGA

Italiaanse kroonprins bij begrafenis Berlusconi

Prins Emanuele Filiberto (50) van Savoie woonde de staatsbegrafenis van Silvio Berlusconi bij in de kathedraal van Milaan. De toenmalig premier maakte in 2002 een einde aan de ballingschap van de vroegere koninklijke familie, zodat die weer welkom waren in Italië.

Emanuele Filiberto behoort tot het Huis van Savoie, de dynastie die de Italiaanse koningen leverde sinds de eenwording van het land in de negentiende eeuw tot de afschaffing van de monarchie in 1946. De familie Savoie heeft nooit de hoop opgegeven dat de oude tijden kunnen terugkeren.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Emanuele Filiberto wordt geïnterviewd na de staatsbegrafenis van Berlusconi. © Photo News

Volledig scherm Een drager houdt een portret van Berlusconi vast, terwijl hij voor de kist loopt tijdens de staatsbegrafenis. © REUTERS

Deze week brachten we het verhaal dat Emanuele Filiberto zijn aanspraak op de troon intrekt. Hij schuift zijn oudste dochter Vittoria (19) naar voren als troonopvolger. Zij is een fotomodel, influencer en muze van Ralph Lauren.

Emanuele Filiberto gelooft dat de “rock-’n-rollprinses”, zoals hij haar noemt vanwege haar interesse in mode en sociale media, “het beter zal doen dan hij” om de monarchie in Italië te doen opleven. “De jonge generatie is zich beter bewust van de wereldproblemen”, oordeelt hij.

Letizia op koffieplantage in Colombia

De Spaanse koningin Letizia (50) bezocht in Colombia een koffieplantage waar voormalige guerrillastrijders een nieuw leven zijn begonnen. Ze zijn oud-leden van de rebellenbeweging FARC die een vredesakkoord hebben aanvaard en hun wapens hebben neergelegd. In ruil helpt de regering hen geld te verdienen met de productie van een van ‘s lands belangrijkste exportproducten: koffie. Dat doen ze op een stuk land dat werd onteigend van een drugsbaron.

Letizia kreeg een rondleiding en sprak met bewoners. Met haar kind in de armen (zie foto hieronder) getuigde een van de vrouwen over de kansen die ze kreeg op de plantage. Maar ook over de moeilijkheden: sommige leden van de coöperatie worden met de dood bedreigd omdat ze hun wapens inruilden voor overheidsbescherming.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Letizia speelt met een kind. © Photo News

Volledig scherm Letizia. © Photo News

“Geweld achtervolgt ons nog steeds. Het is niet gemakkelijk geweest”, zei de vrouw tegen de koningin. “Bedankt voor uw komst. Het is erg belangrijk voor ons.”

Letizia hield ook halt bij een proefstand van de coöperatie. Ze rook aan de bonen en liet zich een kopje koffie smaken.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Koffie voor Letizia. © Photo News

Koningin Silvia terug in München

De Zweedse koningin Silvia (79) heeft in de Duitse stad München een opvangtehuis voor minderjarigen geopend. Met haar World Childhood Foundation strijdt ze al bijna 25 jaar tegen geweld tegen kinderen. In de nieuwe instelling zullen jonge slachtoffers van seksueel misbruik worden ondersteund.

“Het is bijzonder om terug te zijn in München”, zei Silvia in een emotionele speech. De Beierse hoofdstad heeft namelijk een speciale betekenis voor haar, want daar leerde ze haar latere echtgenoot en huidige koning Carl XVI Gustaf kennen. Dat gebeurde tijdens de Olympische Spelen van 1972. Silvia werkte er als hostess en tolk voor de vips.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Silvia in München. © Photo News

Silvia Sommerlath, dochter van een Duitser en een Braziliaanse, werd in december 1943 geboren in Heidelberg. Die Duitse stad riep haar enkele weken geleden nog uit tot ereburger.

LEES OOK.