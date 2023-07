ROYALTYCHECK. De glamour van Maria-Olympia, de verfkwast van Sonja en babynieuws bij de Middletons

ROYALTYDe Middletons hebben heuglijk nieuws te melden. De dochters van het Spaanse koningspaar gingen zonder ouders op pad en promootten een belangrijke sector in het land. En welke atypische royal was de ster op de catwalk tijdens de Parijse modeweek? Dit en meer viel er deze week op in royaltyland.

Broer van Catherine noemt zwangerschap lichtpunt na verlies hond

Catherine (41), prinses van Wales, wordt weer tante. Haar broer James Middleton (36) heeft aangekondigd dat hij voor het eerst vader wordt. Zijn Franse echtgenote Alizee Thevenet (33) is uitgerekend voor eind jaar. Het koppel woonde afgelopen week een tenniswedstrijd bij op Wimbledon, waar zij haar bolle buik moeilijk kon wegsteken.

James en Alizee leerden elkaar in 2018 kennen en trouwden in september 2021. Hij leidt een postorderbedrijf in hondenvoer. Zij is financieel analist in Londen. Het is overigens niet de eerste keer dat Catherine tante wordt. Haar zus Pippa (39) heeft drie kinderen tussen vier en één jaar.





James en Alizee op Wimbledon.

Op sociale media zegt James Middleton dat de zwangerschap een lichtpunt is na “een heel moeilijk begin van het jaar door het verlies van mijn geliefde Ella”. Dat was zijn hond die in januari stierf. Destijds schreef hij over zijn overleden viervoeter dat zij “15 jaar aan mijn zijde had gestaan, van de donkerste tot de gelukkigste dagen”.

James had vroeg depressies en is een jaar in behandeling daarvoor geweest. Hij beweert dat zijn therapiehond Ella hem hielp zijn mentale gezondheidsproblemen te overwinnen. En meer: door haar zegt hij ook zijn latere vrouw Alizee te hebben ontmoet. In de South Kensington Club in de Londense wijk Chelsea besprong Ella haar. Hij was naar eigen zeggen “nogal beschaamd” over het gedrag van zijn Cocker Spaniël en verschuldigde zich.

Dat moment beschreef hij in een kranteninterview: “Ik besefte het niet, maar ik had net mijn toekomstige vrouw ontmoet. Allemaal dankzij Ella. Als ik Ella niet had vertrouwd, had ik haar niet naar de South Kensington Club gebracht en had ze geen gedag kunnen zeggen tegen de vrouw die mijn verloofde werd.”

Maria-Olympia steelt show in Parijs

Prinses Maria-Olympia (26) van Griekenland was op de Parijse modeweek de ster bij Giambattista Valli (57). Op de catwalk van de Italiaanse modeontwerper mocht ze het defilé met de haute couture-collectie afsluiten in het pronkstuk: een pompeuze, tule jurk in het roze.

Model en influencer Maria-Olympia is de kleindochter van de laatste koning van Griekenland, Constantijn II. Die verloor in 1973 zijn troon bij de afschaffing van de monarchie. Begin dit jaar overleed hij. Prins Pavlos (56), vader van Maria-Olympia, staat sindsdien aan het hoofd van de Griekse koninklijke familie.



Maria-Olympia ster op de catwalk van Giambattista Valli.

Prinsessenzusjes samen op pad

De Spaanse kroonprinses Leonor (17) en haar jongere zus Sofía (16) hebben samen een officiële uitstap gemaakt naar de regio Galicië. Zonder hun ouders koning Felipe (55) en koningin Letizia (50) namen de tieners deel aan een workshop onder leiding van de bekende Spaanse chef-kok Ferran Adrià (61).

Tijdens hun uitstap toonden ze zich ambassadeurs van de Spaanse modesector. Leonor droeg een oranje midi-jurk van Lady Pipa, een label dat kleding ontwerpt en met de hand maakt in Madrid. Daardoor zeggen ze elke maand een nieuwe collectie op de markt te kunnen brengen die inspeelt op de laatste trends. Sofía verscheen in een rode jumpsuit van de Spaanse kledingwinkel Sfera.



Leonor in het oranje en Sofía in het rood.

De zussen samen op pad.

Noorse koningin viert verjaardag als kunstenares

De Noorse koningin Sonja heeft afgelopen dinsdag haar 86ste verjaardag gevierd. Ter gelegenheid daarvan publiceerde het koninklijk paleis in Oslo nieuwe foto’s, die de vorstin tonen als kunstenares. Verfkwast in de hand en gekleed in witte schildersjas met verfspatten zien we haar tijdens een workshop. “De koningin vertegenwoordigt niet alleen Oslo met werkactiviteiten, ze is ook een actieve artiest”, schreef het Hof bij de foto’s.

Sonja is de echtgenote van koning Harald, die sinds 1991 op de troon zit. Het koppel is 55 jaar getrouwd. Ze hebben twee kinderen: Märtha Louise (51) en Haakon (49). Alhoewel hun zoon de jongste van de twee is, wordt hij de opvolger van Harald op de troon. Bij zijn geboorte bepaalde de wet dat alleen mannen aan de macht mochten komen. De wet werd gemoderniseerd tijdens zijn jeugd, zodat ook vrouwen aanspraak maken. Maar alles bleef bij het oude. Haakon wordt de volgende koning.

De Noorse koningin aan het werk als kunstenares.

Koningin Sonja.

Koningin Sonja.

