ROYALTYCHECK. De baard van Willem-Alexander en de onethische schoenen van Mette-Marit

RoyaltyEen nieuwe foto van koningin Camilla met koning Charles doet fans van wijlen Lady Di steigeren. Dierenrechtenorganisaties zijn dan weer kwaad op de Noorse kroonprinses Mette-Marit. En de Spaanse koning Felipe bezorgde een restauranthouder stress door onverwacht op te duiken in diens zaak. Dit en meer viel er deze week te beleven in royaltyland.

Blauwe jurk koningin Camilla maakt Diana-fans boos

Een maand voor de kroning heeft het Britse Hof een nieuwe officiële foto van koning Charles III (74) en koningin Camilla (75) vrijgegeven. Die werd genomen in de Blauwe Salon in Buckingham Palace, de ruimte waar Charles recepties organiseert.

Hardnekkige fans van wijlen Lady Di uiten kritiek op de kledingkeuze van Camilla: haar koningsblauwe jurk doet hen denken aan de outfit van hun geliefde prinses op haar verlovingsfoto met Charles uit 1981. En dat roept pijnlijke herinneringen op.

(Lees verder onder de foto's)

De nieuwe foto van Charles en Camilla.

De verlovingsfoto van Charles en Diana in 1981, ook genomen in Buckingham Palace.

Eerste kleinkind voor Stéphanie van Monaco

Louis Ducruet, zoon van prinses Stéphanie van Monaco, en zijn vrouw Marie Chevallier (allebei 30) zijn voor het eerst ouders geworden. Ze verwelkomden dinsdag een dochtertje: Victoire. Het is het eerste kleinkind van Stéphanie (58).

Louis is het oudste van drie kinderen van Stéphanie. Hij werd geboren uit de relatie met haar toenmalige bodyguard Daniel Ducruet. Het koppel was veertien maanden getrouwd. Maar toen Daniel werd betrapt aan het zwembad met Fily Houtteman, een Brussels naaktmodel, strandde hun huwelijk.

Stéphanie heeft ook een dochter met Daniel: Pauline (28). Ze kreeg nog een derde kind: Camille Gottlieb (24). Hoewel de vader niet op de geboorteakte staat, is het een publiek geheim dat het om Jean Raymond Gottlieb gaat. Hij was ook een van Stéphanies bodyguards.

(Lees verder onder de foto's)

Louis en Marie met (schoon)moeder Stéphanie.

Marie en Louis.

Quote van de week: “Onethisch wat Mette-Marit doet!”

De Noorse kroonprinses Mette-Marit (49) heeft zich de woede van dierenrechtenorganisaties op de hals gehaald. Bij een werkbezoek in het plaatsje Vinje droeg ze laarzen van Prada uit krokodillenleer. Siri Martinsen van milieuorganisatie NOAH noemt het “zeer onethisch” wat Mette-Marit doet. “Het is onnodig en triest.”

In de academie van Vinje inspecteerde Mette-Marit ambachten zoals houtbewerking, zilversmederij en textielkunst. Het bezoek maakte deel uit van een tour die ze door Noorwegen maakt in de aanloop naar haar 50ste verjaardag op 19 augustus. De kroonprinses onderneemt vijf reizen naar vijf verschillende steden. Ook haar echtgenoot kroonprins Haakon wordt dit jaar 50 - meer bepaald op 20 juli.

(Lees verder onder de foto's)

Mette-Marit draagt laarzen van Prada uit krokodillenleer.

De laarzen van Mette-Marit.

Koning Felipe incognito op restaurant: dit at hij

De eigenaar van restaurant Sandro op het Spaanse eiland Mallorca keek vreemd op toen vorige zondag een bijzondere gast aan tafel aanschoof. Het was koning Felipe (55). “Er was gereserveerd voor 6 personen en opeens verscheen de koning”, vertelt Sandro. “Hij vroeg een extra tafeltje voor 2, waar later zijn twee veiligheidsagenten zouden plaatsnemen.”

In het drukbezochte restaurant in Palma, de hoofdstad van Mallorca, viel de koning niet op. “Hij zat strategisch handig, met zijn rug naar de deur. Enkele klanten herkenden hem wel, maar ze vielen hem niet lastig en gingen ook niet naar hem toe. Het was een normale avond.”

(Lees verder onder de Instagram-post)

In Sandro’s restaurant wordt “authentieke Italiaanse keuken” geserveerd, legt hij uit in een telefoongesprek met de Duitse tv-zender RTL. Samen met zijn vrienden - koningin Letizia (50) was er niet bij - genoot koning Felipe van drie gangen.

Als voorgerecht deelde het gezelschap de klassieker vitello tonnato, focaccia van rozemarijn en een carpaccio van garnalen. Als hoofdgerecht belandde opnieuw een typische Italo-hit op het koninklijk bord: Pasta Cacio e Pepe. Het is een pastagerecht met een saus gemaakt van oude pecorinokaas en zwarte peper. Tot slot trakteerden de vrienden zichzelf op een zoet assortiment desserts, zoals panna cotta en tiramisu.

Wanneer scheert Willem-Alexander zijn baard?

De Nederlandse koning Willem-Alexander (55) weet niet of hij ooit zijn baard zal afscheren. Dat zegt hij in zijn podcast Door de ogen van de koning. Daarin besprak hij onder meer de Nederlandse euromunten, waarvan de eerste in 2014 werden geslagen. Daarop staat hij nog met kale wangen, maar sinds de zomer van 2019 loopt hij met een baard rond.

“Een munt is tijdloos. Die moet veel langer meegaan dan een baard”, zegt hij tegen presentator Edwin Evers. “Of mijn baard er een keer af gaat, weet ik niet. Wie daarover beslist? Ik.” Evers merkt op dat er natuurlijk vier dames in huis zijn: zijn echtgenote Máxima en zijn tienerdochters. En zij zullen er vast ook wat van vinden. Willem-Alexander: “Maar ik heb het scheerapparaat.”

(Lees verder onder de foto)

Koning Willem-Alexander heeft op de euromunten geen baard.

Willem-Alexander zit op 30 april tien jaar op de troon in Nederland. In een opvallend openhartige podcast maakt hij de balans op van dat eerste decennium. Tijdens het gesprek gaat de Nederlandse koning geen enkel onderwerp uit de weg. Over zijn moeilijkste jaar zegt hij: “Iedereen zei me: ‘Jij weet tenminste wat het betekent, jij bent een broer verloren.’” En over het pintje met Poetin: “Als we dat geweten zouden hebben, deden we het anders.”

KIJK. Zo zag je Willem-Alexander nog nooit: Nederlandse koning toont acteertalent

