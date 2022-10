ROYALTYCHECK. Belastingen dreigen voor Nederlandse royals en dubbel feest aan Luxemburgse hof

RoyaltyLeden van koninklijke families laten niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royaltyland passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes van de week.

Koning Filip ontmoet 100-jarige verzetsvrouw

Koning Filip heeft in het kasteel van Laken een ontmoeting gehad met de 100-jarige Andrée Dumon. Het paleis deelde een foto waarop de vorst lachend met de in een rolstoel zittende eeuweling poseert. Dumon is op 5 september 100 jaar geworden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat ze in het verzet en had ze de bijnaam Nadine. Dumon hielp tijdens de oorlog geallieerde piloten die met hun toestel in bezet gebied waren neergeschoten. Met hulp van de verzetsvrouw konden zij via België, Frankrijk en Spanje de oversteek naar Engeland maken. Volgens het hof werd Dumon echter verraden en werd ze gearresteerd en gedeporteerd naar de concentratiekampen Ravensbrück en Mauthausen. Hier werd ze in april 1945 bevrijd.

Belastingen dreigen voor Nederlandse royals

Een meerderheid van de Nederlandse Tweede Kamer wil dat de koning, zijn opvolger, de teruggetreden vorst(in) en eventuele echtgenoten voortaan loon- of inkomstenbelasting gaan betalen. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia en prinses Beatrix hebben nu op grond van artikel 40 van de grondwet een vrijstelling van belastingen. De Kamer wil af van die vrijstelling zodat zij net als alle andere mensen belasting betalen.

Bovendien klonk het dat “het van koninklijke allure zou getuigen als de koning zou afzien van de stijging van zijn toelage”. Die toelage stijgt in 2023 met 276.000 euro tot ruim 6,4 miljoen euro. Sommige kamerleden stellen dat de koning van die verhoging kan afzien omdat veel burgers in Nederland het financieel ook lastig hebben in verband met de stijgende inflatie en energiekosten. Maar de koning liet weten dat hij “geen enkele invloed” op de stijging van de uitkering heeft. Verder wilde hij inhoudelijk niet ingaan op vragen over de verontwaardiging rondom de in totaal 464.000 euro die hij, koningin Máxima en prinses Beatrix komend jaar extra te besteden hebben.De koning zei alleen dat er “ieder jaar discussie over dit onderwerp” is.

Koning Willem-Alexander en Máxima.

Meghan Markle: “Dankbaar dat ik tijd met de Queen heb mogen doorbrengen”

Meghan, de echtgenote van prins Harry, is heel dankbaar dat ze koningin Elizabeth heeft leren kennen en tijd met haar heeft doorgebracht. Dat zegt de hertogin van Sussex in een interview met ‘Variety’. In het gesprek gaat het onder meer over hoe Harry en Meghan de tijd na het overlijden van Elizabeth hebben beleefd. “Ik ben heel dankbaar dat ik bij mijn man kon zijn om hem te steunen, vooral in die tijd”, zegt Meghan. Ze noemde het verder een “ingewikkelde periode”, al bleef Harry enigszins optimistisch. “Nu is ze weer verenigd met haar man”, zou hij gezegd hebben tegen Meghan.

Volgens Meghan was Elizabeth “het meest stralende voorbeeld van vrouwelijk leiderschap”. Na haar dood dacht Meghan terug aan haar eerste officiële verplichting met de Queen. “Over hoe speciaal dat voelde. Ik voel me gelukkig. En ik ben nog steeds trots dat ik die warmte had met de matriarch van de familie.”

Meghan Markle.

Spaanse koning Felipe populair in Duitsland

Het Spaanse koningspaar bracht deze week een staatsbezoek aan Duitsland. Koning Felipe en koningin Letizia werden maandag met een ceremonie op Slot Bellevue in Berlijn welkom geheten door de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke Büdenbender.

Bij het kasteel had zich meteen een menigte verzameld om een glimp van het koningspaar op te vangen. De koning en zijn vrouw waren niet te beroerd om hun pen erbij te pakken en handtekeningen uit te delen aan mensen die met Spaanse vlaggetjes op de royals stonden te wachten.

De Spaanse koning en zijn vrouw waren niet te beroerd om hun pen erbij te pakken en handtekeningen uit te delen.

Dubbel feest voor Luxemburgse prins Guillaume en Stéphanie

Prins Guillaume en Stéphanie van Luxemburg vierden deze week twee keer feest. Enerzijds maakte het hof bekend dat ze samen een tweede kindje verwachten, anderzijds vierden ze ook hun 10de huwelijksverjaardag. Het koppel heeft al een zoon, prins Charles (2), die in april 2023 dus een broertje of zusje krijgt. Groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa laten weten dat ze “heel blij zijn met dit grote geluk”.

Op 20 oktober vierden ze ook hun huwelijksverjaardag. 10 jaar geleden, op 20 oktober 2012, gaven de twee elkaar hun jawoord. Opvallende is dat Stéphanie Belgisch is: ze stamt uit een oud Henegouws grafelijk geslacht en ging naar school in Ronse. Guillaume maakte in een interview op zijn dertigste verjaardag bekend dat hij een relatie had met een Belgische vrouw. Op 26 april 2012 werd Stéphanie uiteindelijk als de verloofde van de erfgroothertog aan de buitenwereld voorgesteld.

