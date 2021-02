ROYALTY. Zweedse royals krijgen eigen ‘The Crown’ en prins Charles maakt zich zorgen om kleinkinderen

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes en verhalen van de week.

Deense prinses Mary viert 49ste verjaardag

Kroonprinses Mary van Denemarken mag 49 kaarsjes uitblazen. Voor de echtgenote van kroonprins Frederik staat er vanwege de coronacrisis geen groot feest gepland. Mary viert haar verjaardag gewoon thuis in haar woonpaleis op Amalienborg, maakte het Deense hof bekend.

Zoals gebruikelijk werd ook een nieuwe foto van de kroonprinses gedeeld op Instagram. Op de verjaardagsfoto, gemaakt door fotograaf Stine Heilman, draagt Mary een blouse met polkadots en kijkt ze lachend in de camera. Onder het bericht regent het felicitaties van volgers. Mary en de 52-jarige Frederik zijn ruim zestien jaar getrouwd. Het echtpaar heeft vier kinderen: Christian (15), Isabella (13) en tweeling Vincent en Josephine (10).

Koningin Máxima bezoekt dak- en thuisloze jongeren

De Nederlandse koningin Máxima (49) heeft deze week een bezoekje gebracht aan dak- en thuisloze jongeren in Haarlem. Daar worden dakloze jongeren gekoppeld aan een zogeheten ‘jongerenregisseur’, die helpt om weer een stabiel leven te creëren voor de dakloze. De koningin en Nederlandse staatssecretaris gingen tevens met de projectleider in gesprek over de speciale aanpak van de stad.

Daarnaast sprak Máxima met verscheidene jongerenregisseurs en bewoners van jongerenopvang Pension Spaarnezicht en Tussenvoorziening Perron 18. Hierbij kregen de jongeren de kans om hun woonplek digitaal te laten zien aan de koningin. Tijdens het werkbezoek zijn ook de gevolgen van de coronacrisis voor dak- en thuisloze jongeren besproken.

Volledig scherm Koningin Maxima bracht een digitaal werkbezoek aan dak- en thuisloze jongeren in Haarlem. © ANP

Prins Charles maakt zich zorgen over toekomst kleinkinderen

De Britse prins Charles (72) is bang dat de klimaatverandering slechte gevolgen gaat hebben voor de toekomst van zijn kleinkinderen. Tijdens een onlinediscussie van de Royal Society Scientific Academy spoorde hij woensdag deelnemers aan om bewuster om te gaan met het bestrijden van de opwarming van de aarde. Volgens de prins van Wales moet iedereen zijn steentje bijdragen om te helpen. “We dragen samen de zorg voor deze planeet,” aldus Charles. “Als er niet nu wat gaat veranderen, zijn mijn kleinkinderen niet verzekerd van een toekomst. Het is gestoord om zo door te blijven gaan.”

In de onlinediscussie vertelde Charles ook over een van zijn eigen projecten die hij onlangs bekendmaakte. Begin januari lanceerde hij een herstelplan dat ruim 8 miljard euro zou gaan kosten door te investeren in duurzaamheid.

Volledig scherm De Britse prins Charles (72) is bang dat de klimaatverandering slechte gevolgen gaat hebben voor de toekomst van zijn kleinkinderen. © EPA

Zweedse royals krijgen eigen The Crown

Het leven van de Zweedse koning Carl Gustaf (74) en zijn familie wordt vertaald naar een dramaserie. Omroep TV4 is samen met streamingdienst C More bezig met een nog titelloze dramaserie in de stijl van de Netflix-hit ‘The Crown’, over Queen Elizabeth en haar familieleden. De serie volgt Carl Gustaf (1946) vanaf zijn kindertijd tot aan zijn huidige leven als koning, wat hij sinds 1973 is.

Net als in ‘The Crown’ komen ook belangrijke historische momenten voorbij. Schrijfster Åsa Lantz is verantwoordelijk voor het grootste deel van het script. “Over andere koningen en koninginnen wordt gezegd dat ze een grote invloed op de wereld hebben gehad. Bij onze koning is dat anders. Het krijgt internationaal niet zo veel aandacht, maar het is minstens zo dramatisch en fascinerend en voor velen van ons totaal onbekend”, zegt Lantz tegen TV4. Het is de bedoeling dat er meerdere seizoenen worden gemaakt.

Volledig scherm Een blik op de Zweedse koninklijke familie. © EPA

Prins William en Kate Middleton overspoeld met kindertekeningen

Al heel wat ouders en kinderen hebben een tekening gedeeld met prins William (38) en zijn vrouw Kate (39). De hertog en hertogin van Cambridge hadden naar aanleiding van Children’s Mental Health Week een oproep gedaan om via sociale media een tekening te delen met het koninklijke koppel.

De creatieve tekenactiviteit zou kinderen kunnen helpen met het uiten van hun gevoelens. William en Catherine hadden daarom kinderen van over de hele wereld aangemoedigd om mee te doen aan de activiteit. Aan het eind van deze week zullen William en Catherine “inspirerende schetsen” delen die zij hebben gezien. De afgelopen dagen deelde het koppel op sociale media al meerdere foto’s van tekeningen die zij hebben ontvangen.

