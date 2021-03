ROYALTY. Zweedse kroonprinses besmet met corona en koningin Mathilde praat over eetstoornissen

“Wat hebben ze gedaan?”: Britse kranten over crisis in Buckingham Palace na ‘bom’ van Meghan en Harry

9 maart Een dag later zetten de Britse kranten het interview van Meghan en Harry opnieuw op hun voorpagina’s en schatten ze er de gevolgen van in. ‘Wat hebben ze gedaan?’ en ‘Grootste koninklijke crisis in 85 jaar’ titelen ze onder meer. Dat Buckingham Palace zich in erg woelig water bevindt, dat is de algemene teneur bij zowel de tabloids als de kwaliteitskranten.