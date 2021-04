ROYALTY. Zoontje van Zweedse prinses Sofia maakt het goed en koningin Máxima deed een coronazelftest

Kroonprins Frederik na lange tijd de deur weer uit

Kroonprins Frederik van Denemarken is dinsdag voor het eerst in lange tijd weer de deur uit geweest voor een officieel bezoek. In Kopenhagen ging hij naar de lancering van Elements of AI, een in Finland ontwikkelde onlinecursus over kunstmatige intelligentie. Met de lancering krijgen Deense bedrijven, werknemers en studenten de kans om meer te leren over hoe technologie kan helpen bij het oplossen van bepaalde problemen en het automatiseren van taken.

Tuin Buckingham Palace gaat weer open voor publiek

De tuin van Buckingham Palace gaat komende zomer weer open voor het publiek. Dat maakte de Royal Collection Trust (RCT), dat het beheer namens koningin Elizabeth uitvoert, deze week bekend. “We gaan weer open! Geniet van een eenmalige kans om te picknicken op het gras met uitzicht op het paleis”, klonk het bij RCT op Twitter. Bezoekers zijn vrij om de tuin, met daarin onder meer de 156 meter lange border met diverse soorten planten, te ontdekken. Ook kunnen ze de plataanbomen die door koningin Victoria en prins Albert zijn geplant bezichtigen en het eilandje in het meer, dat een thuis biedt aan de zogenoemde Buckingham Palace-bijen, bekijken.

De paleistuin is vanaf vrijdag 9 juli tot en met zondag 19 september geopend.

Máxima deed een coronazelftest

Koningin Máxima heeft zichzelf getest op corona. Dat vertelde ze woensdagmiddag in Rotterdam tijdens een werkbezoek dat in het teken stond van proefprojecten met zelf- en sneltesten. De koningin bezocht in Delfshaven eerst een school en ging daarna naar het Botlekgebied, waar ze bij petrochemiebedrijf Huntsman Holland te zien kreeg hoe de ademtest werkt. De koningin onderging de ademtest niet zelf, maar vertelde eerder bij het schoolbezoek dat ze een zelftest had gedaan om te ervaren hoe dat was. Naar eigen zeggen vond ze het niet zo ingewikkeld en en ze begreep ook niet dat het soms moeilijk werd gevonden. Bij deze test hoeft het wattenstaafje niet zo ver in de neus te worden gestoken, maar een nadeel van de zelftest is dat er geen controle is en of degene die bijvoorbeeld positief test daar dan ook naar handelt en in quarantaine gaat.

Zweeds prinsje Julian maakt het goed

Het gaat goed met Julian, het Zweedse prinsje dat eind vorige maand geboren werd. Dat heeft het hof laten weten aan het tijdschrift Svensk Damtidning. Ook met moeder Sofia gaat het uitstekend. De prinses geniet, samen met haar man prins Daniel, van haar derde kindje. Het is volgens het Zweedse hof “rustig, maar gezellig” in Villa Solbacken. Julian krijgt volop de gelegenheid kennis te maken met zijn twee oudere broers, prins Alexander van 4 en prins Gabriel van 3 jaar oud. Svensk Damtidning heeft ook een update over de namen van prins Julian Herbert Folke, zoals hij voluit heet. Sofia en Carl Philip kozen de naam Julian omdat ze die zo mooi vinden. Herbert verwijst naar de opa van Sofia. Die had als tweede naam Herbert. Eerder was al bekend dat gekozen is voor Folke als eerbetoon aan koning Carl Gustaf. Zijn derde naam is Folke.

Pieter-Christiaan geniet van de ‘lentesneeuw’

Pieter-Christiaan kon het winterse lenteweer van enkele dagen geleden wel waarderen. “Sneeuw dwarrelt naar beneden, genieten van het moment”, klonk het bij de prins op sociale media. Bij zijn post deelt Pieter-Christiaan een kiekje van hemzelf met zijn zoon Pieter op schoot. “#Sneeuw prachtig gezicht voor de paar uur dat het bleef liggen”, aldus de royal, die samen met zijn vrouw Anita twee kinderen heeft. Hij deelt er nog een paar foto’s van winterse landschappen bij. De prins is op minivakantie, schrijft hij erbij.