ROYALTY. Thaise koningin Suthida verschijnt in het openbaar en dakloze vraagt Willem-Alexander “wat zijn bezoek schuift”

Leden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes en verhalen van de week.

Thaise koningin Suthida verschijnt weer in het openbaar

De Thaise koningin Suthida is weer terecht. Vrijdag verscheen ze samen met koning Vajiralongkorn bij de Amphorn Sathan troonzaal van het Dusit-paleis in Bangkok ter markering van het Chinese nieuwjaar. Het was voor het eerst in bijna zeven weken dat de koningin in het openbaar verscheen.

Suthida (42) moest de schijnwerpers echter delen met haar rivale Sineenat (36), de bijvrouw van koning Vajiralongkorn, en diens oudste dochter prinses Bajrakitiyabha (42). Die laatste trok met haar korte haar alle aandacht naar zich toe vanwege het ‘schokkende mannelijke kapsel’, zoals een trouwe blogger over het Thaise koningshuis het omschreef.

Volledig scherm Koningin Suthida © EPA

De koninklijke dames waren allen in het rood gekleed terwijl de koning een donkerblauw pak had aangetrokken. Er was vooraf enige hoop dat hij zijn kleding zou aanpassen aan dat van zijn vrouwelijk gezelschap. Dit omdat Vajiralongkorn de laatste keren dat hij met zijn bijvrouw in het publiek verscheen, steeds een bij haar jurk passend hemd droeg.

Speculaties

Suthida mocht tijdens de plechtigheid ter ere van het Nieuwjaar het dichtst bij de koning staan. Sineenat verrichtte dezelfde handelingen maar hield zich op de achtergrond, zoals gebruikelijk wanneer Vajiralongkorn met zijn beide partners naar buiten treedt. Prinses Bajrakitiyabha, dochter uit het eerste huwelijk van de koning - hij is inmiddels vier keer getrouwd - hield zich afwisselend bij haar vader en diens bijvrouw op.

Volgens opgave van het paleis komt koningin Suthida de komende weken nog een aantal malen in actie. Haar lange afwezigheid had tot tal van speculaties geleid. Er was zelfs sprake van gevangenschap van de koningin, naar aanleiding van de straf die de koninklijke bijvrouw Sineenat gedurende bijna een jaar onderging wegens ‘ongehoorzaamheid’. Een verklaring voor de radiostilte rond de koningin is niet gegeven. In diezelfde tijd liet de koning zich alleen zien met Sineenat.

Filip en Mathilde in gesprek over vaccinaties bij ziekenhuis

Volledig scherm Filip en Mathilde © BELGA

Filip en Mathilde hebben vrijdagochtend een bezoek aan een ziekenhuis gebracht. Het Belgische koningspaar ging naar het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper.

Het werkbezoek stond in het teken van de gevolgen van de coronacrisis voor de zorg, waar alle zeilen bijgezet worden tijdens de pandemie. Filip en Mathilde woonden een werkvergadering bij. Daarna gingen zij in gesprek met verschillende zorgmedewerkers. Het paar liet zich onder meer informeren over de voorbereidingen die worden getroffen voor de vaccinaties.

Op de foto is Mathilde te zien in gesprek met een aantal leden van het personeel. Zij liet zich bijpraten over de gevolgen van corona op het werk en hun eigen ervaringen. De middag werd afgesloten met een kort bezoek aan de spoeddienst van het ziekenhuis.

De twee hebben de afgelopen tijd al meerdere keren een bezoek gebracht aan Belgische ziekenhuizen. Zo gingen ze aan het begin van de coronacrisis in april 2020 langs in Luik. En bij het begin van de tweede golf in het najaar bezochten ze onder meer ziekenhuizen in Aalst en Seraing. De koning en koningin lieten destijds via hun sociale media weten dat “de tweede coronagolf de capaciteit van de Luikse ziekenhuizen zwaar onder druk heeft gezet”.

Dakloze vraagt Willem-Alexander wat zijn bezoek ‘schuift’

Volledig scherm Koning Willem-Alexander tijdens een bezoek aan de winteropvang van het Leger de Heils. De winteropvang is open als het kouder is dan nul graden voor dak- en thuislozen. © ANP

Koning Willem-Alexander kon tijdens zijn bezoek aan de winteropvang van het Leger des Heils in Den Haag rekenen op pittige vragen. “Wat schuift het eigenlijk”, vroeg de dakloze Erik hem vrijdagmiddag na afloop van zijn bezoek. De opvang is in koude maanden, wanneer de temperatuur onder het vriespunt daalt, 24 uur per dag open voor dak- en thuislozen.

De koning sprak met Erik in zijn kamer, maar ook met medewerkers van de opvang. Erik (49), die in 1979 van Suriname naar Nederland kwam, verbleef nu een week in het Haagse Lozerhof, een voormalig verzorgingshuis dat sinds november een tijdelijke herbestemming heeft gekregen. “Het bevalt me hier goed, maar overdag ga ik naar buiten. Want ja, hier is verder niks te doen.”

Erik vertelde de koning uitvoerig over hoe hij zes jaar geleden “ook een beetje door mezelf” op straat was beland, en over zijn huidige strijd met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over zijn gebrek aan status. De IND beoordeelt aanvragen van mensen die in Nederland willen wonen of een Nederlands paspoort willen krijgen. De koning vroeg of hij daarbij hulp kreeg. Dat bleek ingewikkeld en was een zaak voor een advocaat, zo vertelde hij. Voorgaande winters bleef Erik bleef gewoon buiten slapen, maar nu was het “wel erg extreem”. “De laatste jaren hebben we nauwelijks een winter gehad”, beaamde de koning.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander tijdens een bezoek aan de winteropvang van het Leger de Heils. © ANP

Lockdown

Willem-Alexander nam ruim de tijd om te vragen naar de ins en outs van de winteropvang, waar nu 109 mensen verblijven. De deelnemers krijgen een slaapplaats en daarnaast ook de mogelijkheid te douchen en kleding te wassen. Er is een broodpakket in de ochtend en een warme maaltijd in de avond. In verband met de lockdown en avondklok is de opvang nu dag en nacht geopend en krijgen de gebruikers - het Leger des Heils spreekt liever van deelnemers - een eigen kamer of tweepersoonskamer waar ze kunnen verblijven.

Of er ook meer dak- en thuislozen zijn in tijden van corona, is nog niet bekend. Het Leger des Heils zegt daar nog niets van te hebben gemerkt. De overheid besloot in het kader van de coronacrisis dat huurders niet zomaar uit hun huis gezet mogen worden vanwege een huurachterstand. Ook kwam er in maart een spoedwet waardoor tijdelijke huurcontracten verlengd konden worden. Het Leger des Heils zegt wel rekening te houden met een stijging van het aantal daklozen wanneer die regeling niet meer geldt.

