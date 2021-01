ROYALTY. Noorse koning in de lappenmand en Kate Middelton vindt haar kinderen thuis “vermoeiend”

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren deze week de meest opmerkelijke koninklijke verhalen.

Noorse koning weer met ziekteverlof

Koning Harald van Noorwegen ligt weer in de lappenmand. Hij werkt de komende dagen niet vanwege pijn in zijn been, zo heeft het hof bekendgemaakt. De precieze omstandigheden zijn niet bekend. De 83-jarige Harald liep eerder deze maand al in het openbaar met een wandelstok. De koning sukkelt al langere tijd met zijn gezondheid. Afgelopen najaar was hij een tijd lang uit de running vanwege een hartoperatie. Kroonprins Haakon is tijdens de afwezigheid van koning Harald regent en neemt alle taken van zijn vader over.

Volledig scherm De 83-jarige Harald werd eerder deze maand al in het openbaar gezien met een wandelstok.

Kate Middleton vindt kinderen thuis houden ‘vermoeiend’

Ook voor Kate Middleton (39), de echtgenote van prins William, is het thuis hebben van haar kinderen tijdens de coronacrisis een pittige opgave. Op Twitter deelt de hertogin van Cambridge een fragment van een videocall waarin aan verschillende moeders wordt gevraagd met één woord het ouderschap te omschrijven.

Dat doet Kate met het woord “vermoeiend”. De andere moeders antwoorden met “hectisch”, “geduld” en “uitdaging”. Op de vraag hoe de hertogin haar wiskundekennis zou beoordelen, antwoordt ze met een “min 5", tot hilariteit van haar gesprekspartners. Haar grootste steun tijdens de coronacrisis, was William, laat haar antwoordbordje zien.

De hertogin benadrukt dat het voor veel mensen een stuk moeilijker is dan voor haar. Ze verwijst daarbij naar enkele instanties. “Het afgelopen jaar is moeilijk geweest voor families die niet konden terugvallen op de steun die ze normaal wel krijgen. Weet dat er altijd hulp is.”

Koning van Marokko ontvangt eerste vaccinatie

Koning Mohammed VI (57) van Marokko is afgelopen donderdag als eerste persoon in het land gevaccineerd tegen het coronavirus. De koning kreeg de prik in het koninklijk paleis in Fez. De Marokkaanse koning gaf daarmee het startsein voor de nationale vaccinatiecampagne. Marokko wordt zo het eerste Afrikaanse land dat op grote schaal burgers gaat inenten tegen het coronavirus. Mensen die werken in de gezondheidszorg, het onderwijs, het veiligheidsapparaat en kwetsbare ouderen komen als eerste aan de beurt.

Het Noord-Afrikaanse land ontving vorige week 2 miljoen doses van een vaccin van AstraZeneca dat is geproduceerd door het Indiase Serum Institute. Ook beschikt het land over een half miljoen doses van het middel van het Chinese Sinopharm.

Volledig scherm Koning Mohammed VI (57) van Marokko is afgelopen donderdag als eerste persoon in het land gevaccineerd tegen het coronavirus.

Charles herdenkt slachtoffers van de holocaust

Prins Charles (72) herdenkt in een video op Twitter de slachtoffers van de holocaust. Dat doet hij in het kader van de Holocaust Herdenkingsdag, waarvan het thema dit jaar ‘Licht in de duisternis’ is. “Terwijl ik jullie toespreek, is de laatste generatie van levende getuigen deze aarde aan het verlaten”, zegt de prins. “Dus de taak om de herinneringen in leven te houden, ligt nu bij ons.”

Charles is al jaren beschermheilige van het Holocaust Herdenkingsdag Fonds. Met het thema van dit jaar wordt het in stand houden van de herinneringen gesymboliseerd. “Dit is niet een eenmalige taak. Niet voor één generatie, niet voor één persoon. Het is een taak voor alle mensen, alle generaties en alle tijden.”

Felipe van Spanje voorziet grote uitdagingen

De Spaanse koning Felipe (52) heeft samen met zijn vrouw Letizia het diplomatieke korps ontvangen op het Koninklijk Paleis in Madrid. “Toen ik vorig jaar - net als vandaag - het in het Koninkrijk Spanje geaccrediteerde diplomatiek korps toesprak, was het moeilijk voor te stellen hoe het jaar zou gaan verlopen”, begon Felipe zijn toespraak. De Spaanse vorst richtte zich daarna speciaal tot de mensen die een geliefde hebben verloren door de pandemie of die persoonlijk hebben geleden aan Covid-19. Felipe noemde het verder belangrijk om de juiste lessen te trekken uit de “traumatische ervaring van de pandemie”.

Volgens Felipe zal 2021 evenwel opnieuw een jaar met grote uitdagingen worden, ook omdat de pandemie ernstige gevolgen voor de samenleving heeft gehad. “Daarom moeten we meer dan ooit met hernieuwde ambitie naar de toekomst kijken. Als deze crisis onze vooruitgang heeft afgeremd, zijn we genoodzaakt om met een verdubbelde inspanning weer op het goede spoor te komen.”

Volledig scherm Volgens Felipe zal 2021 opnieuw een jaar met grote uitdagingen worden, omdat de pandemie ernstige gevolgen voor de samenleving heeft gehad.