ROYALTY. Nieuwe ontwikkelingen rond 'gegijzelde' prinses Latifa en Stéphanie van Luxemburg viert verjaardag met stralende beelden

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes en verhalen van de week.

Charles en Camilla brengen dit jaar eerste bezoek buitenshuis

De Britse prins Charles en zijn vrouw Camilla zijn voor het eerst dit jaar in het openbaar verschenen. Het echtpaar bracht een werkbezoek aan het Queen Elizabeth Hospital in Birmingham, waar veel coronapatiënten liggen. Charles en Camilla bleven lange tijd thuis vanwege de coronalockdown in het land. Ze voerden veel gesprekken, maar die waren allemaal digitaal. In Birmingham werden de prins van Wales en de hertogin van Cornwall vergezeld door Matt Hancock, de Britse minister van Volksgezondheid. Ze droegen een mondkapje en hielden afstand.

Het bezoek van Charles en Camilla zorgde voor blijheid bij fans van het Britse koningshuis. “Ik ben zo blij om ze weer buiten te zien!”, twitterde iemand. Een ander gaf aan “blij te zijn dat dit soort bezoeken weer worden gedaan”, terwijl een andere fan zich juist zorgen maakte. “Ik snap dat de coronarichtlijnen goed worden opgevolgd, maar ik hoop wel dat ze niet besmet zijn geraakt.”

Volledig scherm De Britse prins Charles en zijn vrouw Camilla zijn voor het eerst dit jaar in het openbaar verschenen. © Photo News

VN willen bewijs dat ‘gegijzelde’ prinses Latifa nog leeft

De Verenigde Naties hebben de Verenigde Arabische Emiraten gevraagd om bewijs dat prinses Latifa al-Maktoum nog leeft. Dinsdag lekten er videobeelden uit waarin de prinses zegt te zijn gegijzeld door haar vader, de emir van Dubai. In die video’s vertelt Latifa (35), waar jarenlang niets van was vernomen, aan haar vrienden dat ze wordt vastgehouden en vreest voor haar leven. De prinses probeerde haar thuisland in 2018 per boot te ontvluchten. Elitetroepen zouden haar toen hebben gedrogeerd en teruggehaald. In een video vertelt ze dat de autoriteiten haar daarna opsloten in een villa waar ze onder politiebewaking staat.

Ondertussen ontkent de koninklijke familie van Dubai het hele gebeuren. De verdwenen prinses Latifa al-Maktoem “maakt het goed en krijgt thuis verzorging”, zo beweren zij. “Ze wordt steeds beter en we hebben hoop dat ze, wanneer de tijd rijp is, terugkeert in het publieke leven”, luidt de verklaring van het hof. “In reactie op alle berichten in de media over Latifa willen we iedereen die bezorgd was om haar welzijn bedanken, hoewel de verhalen absoluut niet laten zien hoe de situatie werkelijk is.”

Volledig scherm De verdwenen prinses Latifa al-Maktoem “maakt het goed en krijgt thuis verzorging”, zo beweert de sjeik van Dubai. © AFP

Luxemburgs hof deelt nieuwe foto’s Stéphanie

Het hof van Luxemburg heeft ter ere van de verjaardag van erfgroothertogin Stéphanie, die deze week 37 jaar oud werd, nieuwe foto’s vrijgegeven. In totaal werden vier nieuwe foto’s van de erfgroothertogin gedeeld. Op twee daarvan staat alleen Stéphanie op de foto. Op de andere foto’s is Stéphanie met haar zoon prins Charles te zien, terwijl ze samen op een bank zitten. Stéphanie en Guillaume werden in mei vorig jaar ouders van Charles. Prins Charles is na zijn vader Guillaume tweede in de lijn van troonopvolging in Luxemburg.

Deense royals spelen een potje ijshockey, maar zonder schaatsen

Terwijl in ons land de lente al voor de deur staat, is Denemarken nog met sneeuw bedekt en daar genieten de Deense royals zichtbaar van. Op het Instagramaccount van het koningshuis delen de kroonprins en -prinses hoe de kinderen een bevroren vijver klaarmaken voor een alternatief potje ijshockey, zonder schaatsen. “Sneeuw en ijs stimuleren de vindingrijkheid en een bevroren vijver veranderde in een ijshockeybaan”, schrijven Frederik en Mary. Op een eerste video is te zien hoe hun vier kinderen het ijs met schoffel, stok, handen en voeten sneeuwvrij maken.

“Na voorbereiding werd het een alternatieve ijshockeywedstrijd: zonder schaatsen en met stokken als sticks en een oude platte voetbal als puck”, schrijft het paar. Een schoongeveegde vijver is op een tweede video te zien, met aan twee kanten de doeltjes afgebakend door het weggeschoven sneeuw. Het winterse plaatje is compleet met sneeuw dat voor de camera naar beneden valt, een hond die ook graag wil ijshockeyen en de enthousiaste aanmoedigingen van de ouders langs de kant.

