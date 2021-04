ROYALTY. Koningsdag in mineur voor Nederland en eindelijk een naam voor zoontje prins Carl Philip

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes en verhalen van de week.

Alleen koning Willem-Alexander en zijn gezin aanwezig bij Koningsdag

Corona is anno 2021 nog volop aanwezig in ons leven, en ook in dat van de royals. Alleen de koning en zijn gezin zullen op 27 april aanwezig zijn bij de festiviteiten voor Koningsdag. Dat heeft de gemeente Eindhoven besloten in overleg met de Dienst Koninklijk Huis en de Rijksvoorlichtingdienst. Koning Willem-Alexander en zijn gezin zullen die dag een bezoek brengen aan de High Tech Campus. Het Nederlandse volk zijn het bezoek kunnen bekijken via een livestream op het internet en via een uitzending op tv. De Nederlanders waren er op voorbereid dat het een bijzonder sobere Koningsdag zou worden, maar vanwege het hoge aantal nieuwe coronabesmettingen is het programma van de feestdag nog beperkter geworden dan aanvankelijk verwacht.

De Eindhovenaren zullen we de straten versieren naar aanleiding van Koningsdag, om de feestelijke sfeer er toch nog een beetje in te houden.

Naam zoontje Zweedse prins Carl Philip en prinses Sofia bekend

Volledig scherm Carl Philip en prinses Sofia © Photo News

De Zweedse prins Carl Philip (41) en prinses Sofia (36) hebben de naam van hun derde kind bekendgemaakt. Hun pasgeboren zoontje heet Julian Herbert Folke en hij wordt hertog van Halland. Dat maakte de Zweedse koning Carl Gustaf zondag bekend tijdens een regeringsbijeenkomst. Na de raad vond er een dankdienst plaatst in de kerk van het koninklijk slot.

Het hertogdom dat Julian krijgt toebedeeld, behoorde vroeger aan prins Bertil, een geliefde oom van de Zweedse koning Carl Gustaf en oudoom van Carl Philip. Samen met zijn vrouw en drie kinderen woont Carl Philip ook in het oude huis van Bertil, Villa Solbacken. Julian is de zevende in de lijn van de Zweedse troonopvolging. Hij is het zevende kleinkind van koning Carl Gustaf (74) en koningin Silvia (77) en hun vijfde kleinzoon.

Afgelopen vrijdag werd Julian Herbert Folke geboren in het Danderyd ziekenhuis in Stockholm. In verschillende Zweedse steden werd zaterdagmiddag een koninklijk saluut gehouden voor het nieuwe prinsje met 21 saluutschoten.

Diana, de musical

Volledig scherm Prinses Diana © Tim Graham Photo Library via Get

De langverwachte opname van ‘Diana: The Musical’ gaat 1 oktober in première op Netflix. De première van de musical werd begin vorig uitgesteld vanwege de coronacrisis. Daarom besloten cast en crew om samen te komen en hun performance te laten opnemen door een filmploeg.

De première van ‘Diana: The Musical’ werd begin vorig jaar uitgesteld vanwege de coronacrisis, maar zal - indien mogelijk - vanaf 16 december op Broadway te zien zijn. Nog voor het stuk op de planken te zien is, gaat het al in première op streamingdienst Netflix. Vanaf 1 oktober is het toneelstuk daar te bekijken. Het is voor het eerst dat een Broadway-productie in première gaat op televisie en daarna pas in het theater.

Het stuk, met Jeanna de Waal in de hoofdrol, werd voor de streamingdienst zonder publiek opgenomen in het Longacre Theater op Broadway in New York. Eerder dit jaar boekte Netflix’ concurrent Disney+ veel succes door de hitmusical ‘Hamilton’ online beschikbaar te maken.

‘Diana: The Musical’ vertelt het leven van de prinses, die haar sprookjeshuwelijk met prins Charles uiteen zag spatten en sinds haar toetreding tot de koninklijke familie dagelijks de voorpagina’s van de Britse tabloids sierde. In 1997 kwam Lady Di om het leven door een ongeval in Parijs.

Kate Middleton lanceert fotoboek over coronaperiode

Volledig scherm Kate Middleton lanceert fotoboek. © Instagram

De Britse hertogin Kate Middleton (39) gaat haar eigen fotoboek op de markt brengen. Dat maakte ze zelf bekend via Instagram. Het boek krijgt de titel ‘Hold Still: A Portrait of Our Nation’ en wordt een ode aan de “dappere gezichten van de strijd tegen corona”.

“Wanneer we de komende jaren terugkijken op de Covid-19-pandemie zullen we denken aan de uitdagingen die we allemaal moesten aangaan”, schrijft de toekomstige koningin van Groot-Brittannië op Instagram, bij een foto van zichzelf met haar camera in de hand. “We zullen denken aan de geliefden die we hebben verloren, de langdurige isolatie van onze familie en vrienden, en de druk die er op onze meest essentiële werkverleners werd gezet. Maar we zullen ook de positieve dingen onthouden. De ongelofelijke acties van solidariteit, de helpers en de helden die uit alle lagen van de samenleving kwamen. En hoe we ons samen aanpasten aan het nieuwe normaal. Met ‘Hold Still’ wil ik de kracht van fotografie gebruiken om een blijvend portret te maken van wat we op dit moment beleven. Door individuele verhalen vast te leggen, en belangrijke momenten voor families en gemeenschappen die de pandemie hebben doorstaan, vast te leggen op de gevoelige plaat.”

LEES OOK