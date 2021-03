ROYALTY. Koningin Máxima pleit voor financiële gelijkheid en Deense Margrethe deelt ‘warme lentegroeten’

RoyaltyLeden van koninklijke families laten wereldwijd niemand onberoerd. Huwelijken en scheidingen, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: in royalty-land passeert alles de revue. Dit waren de meest opmerkelijke koninklijke nieuwtjes en verhalen van de week.

Margrethe stuurt Denen ‘warme lentegroeten’

Koningin Margrethe van Denemarken (80) heeft vanaf haar vakantieadres in natuurgebied Jagtejendommen bij Trend van zich laten horen met een “warme lentegroet”. Met een serie foto’s doet ze ook een oproep om vol te houden in deze voor velen moeilijke tijd. “De eerste tekenen van de lente beginnen te verschijnen in de bosbodem, op struiken en bomen en in kleine en grote tuinen in het hele land”, schrijft Margrethe. “De Deense natuur is iets heel bijzonders, en daar mogen we allemaal blij mee zijn. In het afgelopen jaar is de natuur voor velen van ons een plek van vrijheid geweest en hebben we Denemarken op een nieuwe manier ervaren”, verwijst ze naar de coronacrisis en de daarbij behorende lockdown.

De koningin vraagt alle Denen nog even vol te houden. “De komende tijd moeten we nog met beperkingen blijven leven, maar in meer dan één opzicht worden we geconfronteerd met betere tijden.⁣ Vanuit Trend stuur ik de warmste lentegroeten naar iedereen.”

Koningin Margrethe van Denemarken heeft van zich laten horen met een "warme lentegroet".

Geen strafrechtelijk onderzoek naar BBC-interview prinses Diana

Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar BBC-journalist Martin Bashir, aldus Sky News. De journalist hield in 1995 een interview met prinses Diana, dat nu, onder andere door de aandacht van Diana’s broer, weer veel in het nieuws is. Diana’s broer Charles Spencer claimt dat journalist Martin Bashir toentertijd heeft gelogen om haar vertrouwen te winnen om haar zo voor de camera’s van Panorama te krijgen. In het gesprek vertelde Diana uitvoerig over haar probleemhuwelijk met prins Charles, de zoon van koningin Elizabeth en troonopvolger.

Scotland Yard, het hoofdbureau van politie van Londen, heeft besloten geen strafrechtelijk onderzoek te starten naar Bashir. De organisatie heeft juridisch advies ingewonnen en kwam daarmee tot die conclusie. Het zou “niet gepast” zijn om dat te doen. Tony Hall, de voormalige nieuwschef van de BBC, zei eerder graag te willen meewerken als er een onderzoek zou komen.

Koningin Máxima pleit op Vrouwendag voor financiële gelijkheid

De Nederlandse koningin Máxima (49) zet zich op Internationale Vrouwendag in voor de financiële positie van vrouwen. Op 8 maart houdt de koningin een virtuele openingstoespraak op een internationaal evenement over financiële gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag bekend.

In haar toespraak zal Máxima regeringen en bedrijven aanmoedigen om digitale inclusieve financiering in te zetten als instrument voor economisch herstel na de pandemie. Uit onderzoek van UN Women blijkt dat de economische positie van vrouwen disproportioneel hard geraakt wordt door de coronacrisis. Sinds de pandemie zijn naar schatting 47 miljoen meer vrouwen en meisjes van alle leeftijden in armoede terechtgekomen.

De Nederlandse koningin Máxima (49) zet zich op Internationale Vrouwendag in voor de financiële positie van vrouwen.

Kroonprins Haakon van Noorwegen zet in op gendergelijkheid

Ook Kroonprins-regent Haakon (47) van Noorwegen heeft - naast Máxima en andere Europese royals - een oproep gedaan om meer te realiseren rond gendergelijkheid. Hij deed dat in de openingstoespraak op de nationale conferentie voor gendergelijkheid. In zijn toespraak zei Haakon dat het voor de crisis heel goed ging, maar dat de wereld door de pandemie achteruit is gegaan en ook de situatie van meisjes en vrouwen is verslechterd.

Volgens Haakon is het belangrijk om zo snel mogelijk weer de draad op te pakken. “We waren zo ver gekomen. We kunnen het ons niet veroorloven al deze vorderingen te verliezen. We moeten erop voortbouwen - samen”, aldus Haakon. “Ondanks dat er tot nu toe veel goed werk is verzet, hebben we wereldwijd een grote klus voor de boeg die niet kan wachten”, zei Haakon. “Omdat we doelen hebben gesteld die we in 2030 zullen bereiken.” Daarmee bedoelde Haakon de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Gendergelijkheid behoort ook tot die doelen.

Kroonprinses Mette-Marit en kroonprins Haakon.