Royalty-journalist Wim Dehandschutter geeft elke dinsdag op Qmusic blik in het échte leven in het koningshuis

Royalty Omgekeerde wereld: koning Charles is opvallend populair­der ‘dankzij’ ruzie met prins Harry

Goed nieuws voor koning Charles (74). Nadat zijn zoon, prins William (41), een groeiend leger van fans mocht verwelkomen, blijkt nu dat ook de Britse monarch veel populairder is geworden. Dat is opvallend, gezien zijn jongste zoon, prins Harry (38), er net alles aan gedaan heeft om de koninklijke familie onderuit te halen. “We kunnen zelfs zeggen dat het dánkzij Harry is dat Charles vandaag liever gezien wordt dan vroeger.”