Royalty-experts niet te spreken over ‘Spencer’ met Kristen Stewart: “Walgelijk om Diana zo in beeld te brengen”

‘Spencer’ belicht de mindere momenten uit het leven van Diana, voor haar tragische dood in 1997. Zo zien we de prinses bijvoorbeeld in tranen uitbarsten in het bijzijn van haar zoontje, prins William, terwijl ze worstelt met haar eetstoornis. Het was destijds een goed bewaard geheim dat Diana jarenlang vocht tegen boulimie (tot ze dat zelf toegaf in een interview), maar de film covert het verhaal van haar mentale problemen in groot detail.

Andere controversiële scènes zijn de momenten waarop Kristens Diana erover fantaseert om zichzelf van de trap te gooien, of te stikken in een parelsnoer dat ze van haar echtgenoot, Charles, kreeg. “Zullen ze me vermoorden, denk je?”, horen we Diana zeggen in de trailer, met betrekking tot de koninklijke familie.

Geen waardigheid

Royaltywatcher Ingrid Seward vindt het maar niets. “Het is erg respectloos om Diana zo in beeld te brengen. Denk maar eens wat dit teweeg moet brengen bij haar zonen, prinsen William en Harry. Zij zullen ongetwijfeld erg boos en gekwetst zijn. Voor hen is het vreselijk dat hun moeder in zo’n grote film zo gruwelijk afgebeeld wordt.”

Royaltybiograaf Penny Junor kan er ook niet om lachen. “Het is gewoon ongegrond. Ze baseren zich niet volledig op waargebeurde feiten. Arme William, dat is alles dat ik erover kan zeggen. Kunnen we Diana’s waardigheid nu echt niet intact laten?”

Volgens Kristen Stewart zelf zijn de filmmakers nochtans voorzichtig omgesprongen met de materie. “Diana was een prachtige, vrijgevige persoon”, zei ze. “We willen haar ook zo portretteren. Ze heeft veel moeilijke dingen meegemaakt, maar we wilden die zo correct mogelijk aan de wereld tonen.” Daar zijn ze volgens royalty-experts Richard Fitzwilliams jammer genoeg niet in geslaagd. “De film slaat helemaal nergens op”, klinkt het. “Gelukkig heeft de regisseur al toegegeven dat het over een eigen interpretatie van de feiten gaat, en dat mag natuurlijk in de filmwereld. Maar los daarvan levert het geen goede dramafilm op, en Kristen Stewart zet absoluut geen goede Diana neer.”

Volledig scherm Kristen Stewart als Princess Diana. © Photo News

