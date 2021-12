Royalty-expert ziet 2022 van prins Harry somber in: “Zijn vete met William zal enkel aangewakkerd worden”

“Ik zie geen enkel scenario waarin Harry zijn boek zal gebruiken om de banden met zijn familie te versterken”, zo zegt Hunt tegen de Britse zender LBC. Hij verwacht dat Harry zijn biografie ziet als een manier om zijn eigen naam te zuiveren, en om geld binnen te halen voor zijn eigen gezin. Dat zal niet lukken als hij enkel aardige dingen te zeggen heeft over de royals. “In het verleden heeft hij ook al opvallende uitspraken over hen gedaan. Dat zal nu niet anders zijn.”

Hunt verwacht dus dat de vete tussen Harry en William zal blijven aanslepen gedurende het komende jaar. “Er was altijd al frustratie bij Harry, omdat hij zijn rol in het koningshuis niet echt begreep. Alles is in een stroomversnelling gegaan toen hij met Meghan trouwde. Ook zij was niet tevreden met haar plaats binnen de familie, ze wilde meer verantwoordelijkheid, maar die kreeg ze niet. William is dan weer gefrustreerd door alle beschuldigingen waarmee zijn broer naar de media trekt.” Zo beschuldigde Harry de royals bijvoorbeeld als van racisme.