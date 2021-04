Royalty-expert over prins William: “Vete met Harry is het ergste dat hij meemaakt sinds de dood van Diana”

Het gaat voorlopig niet goed tussen de prinsen William en Harry. De twee worstelen al jaren met meningsverschillen, die tot een hoogtepunt kwamen tijdens het interview van prins Harry (36) met Oprah Winfrey. Daarin beschuldigde hij de koninklijke familie onder andere van racisme. Hij claimde zelfs dat William zich “gevangen voelt” in het koninklijke leventje. William, die volgens Larcombe net geboren is voor een leven als royal, kan niet om die uitspraken lachen.

“Maar hij mist Harry wel”, aldus Larcombe. “Sinds de Megxit is niets nog hetzelfde geweest, en ook daarvoor waren er al strubbelingen tussen de twee. Dat terwijl ze vroeger erg close waren. De breuk met Harry is zonder twijfel één van de moeilijkste dingen die William ooit heeft moeten meemaken. Ik durft zelfs zeggen: het moeilijkste sinds de dood van hun moeder, prinses Diana. William is niet alleen zijn broer, maar ook zijn beste vriend verloren. De spanningen tussen hen kan hij niet verdragen en de situatie wordt steeds pijnlijker. Maar gezien hij mag er niets over zeggen in het openbaar, weet niet hoe hij ermee om moet gaan.”