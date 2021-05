Royalty-expert denkt niet dat geschiedenis zich zal herhalen: “Charlotte, George en Louis zullen later wél een band hebben met Archie”

Dat William en Harry elkaar nu minder zien, betekent helaas ook dat hun kinderen nog geen kans hebben gehad om elkaar te leren kennen. Archie was maar een jaar oud toen zijn ouders met hem naar de Verenigde Staten verhuisden, veel te jong om zich zijn neefjes en nichtjes te herinneren eens hij ouder is. Het is bovendien niet duidelijk hoe vaak de Cambridge-kinderen Archie hebben gezien voor hij naar het buitenland vertrok. Toch betekent dat niet dat alle hoop verloren is.

“William en Harry willen dat hun kinderen elkaar kennen. Dat is hoe hun moeder Diana het gewild zou hebben. Zelfs als het zover komt dat ze nooit meer tegen elkaar spreken - en ook die kans acht ik klein - zullen ze hun kinderen nooit tegen elkaar opzetten”, aldus Seward. “Zeker George en Charlotte, die nu respectievelijk 7 en 6 jaar oud zijn, zullen zich Archie nog herinneren en zich afvragen hoe het met hem gaat. Op dit moment hebben ze die band met hem ook niet erg hard nodig, zie je. Ze hebben heel veel kleine vriendjes op school. Later, wanneer ze goed beginnen beseffen in wat voor familie ze geboren zijn en welke verantwoordelijkheden ze hebben, zullen ze gelijkgestemde zielen opzoeken. Zoals Archie, wiens leven al vroeg getekend werd door zijn koninklijke afkomst. Op latere leeftijd zullen ze hem beginnen appreciëren.”

Twijfels

Daar bestond enige twijfel over, gezien de Sussexen momenteel worden doodgezwegen door de koninklijke familie. Na de dood van prins Philip deelde Buckingham Palace een foto van hem met 7 van zijn achterkleinkinderen. De foto werd genomen voor Archie geboren was, maar toch kreeg de familie enige kritiek te verwerken: “Waarom kozen ze niet voor een foto waarop Archie wél te zien was? Ze hadden er ook apart eentje toe kunnen voegen. Of bestaan er helemaal geen foto’s van Archie en Philip? Dat zegt ook genoeg...”

Volledig scherm Prins Philip met 7 van zijn achterkleinkinderen, zonder Archie. © AP

Intussen is Meghan Markle, de echtgenote van prins Harry, opnieuw in verwachting. Deze keer van een meisje. De zwangere Meghan heeft de Verenigde Staten nog niet verlaten sinds ze het heuglijke nieuws met de wereld deelde. Zelfs niet om Harry bij te staan tijdens de begrafenis van Philip, waar hij noodgedwongen alleen moest gaan zitten in de kerk. “Ook met de dochter van Harry en Meghan zouden de kinderen van William en Kate een band kunnen opbouwen. Dat zal automatisch gebeuren als ze ooit contact zoeken met Archie.”

Andere royaltywatchers én royalty-fans zijn sceptisch over het positieve beeld dat Seward schetst. “Meghan beschuldigde de Britse royals van racisme. Het zou best kunnen dat ze er wel bewust voor kiest om haar kinderen weg te houden van die negatieve invloed.”

Maar ook dat zou volgens Seward slechts tijdelijk kunnen zijn. “De royals worden steeds moderner. Tegen de tijd dat George en Archie twee volwassen mannen zijn, is er geen sprake meer van de twijfelachtige waarden en normen uit het verleden. Dat zie je nu al aan de stijl van William en Kate. Ik ben er zeker van dat er op een bepaald moment een olijftak zal worden uitgestoken.”

